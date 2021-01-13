به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری عصر چهارشنبه در دیدار با فرماندار جم اظهار داشت: در بحران‌های مختلف اگر کمک و مشارکت مردم نباشد نمی‌شود بحران‌ها را رد کرد و هیچ جا نبوده که فراخوان بدهیم که نیروی داوطلب نیاز داریم و بیشتر از مقدار مورد نیاز حضور پیدا نکنند.

وی افزود: در حادثه کرونا مخصوصاً موج اول که خیلی شرایط ویژه بود و اقلام بهداشتی به سختی قابل تهیه بود، داوطلبان عزیز در سراسر کشور هم در تأمین اقلام بهداشتی فعالیت کردند و هم داوطلبانه به ارائه خدمت و کمک به کادر درمانی مراجعه کردند.

نصیری اظهار کرد: در طرح ملی نذر آب استقبال و میزان مشارکت مردم استان بوشهر مثال زدنی و شگفت انگیز بود و ما قدردان زحمات و مشارکت مردم عزیز استان بوشهر هستیم.

وی تصریح کرد: ۱۷۰ میلیارد تومان کمک‌های مردمی در ایام ویروس کرونا بوده است که نمونه آن را فردا در استان با توضیح بسته‌های معیشتی برای اقشار آسیب پذیر در استان را اجرا می‌کنیم.

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر افزود: خیرین بزرگ‌ترین سرمایه هلال احمر هستند و شعار سازمان داوطلبان رساندن توان توامند به نیاز نیازمند است که این واسطه که بعهده داوطلبان است بسیار مهم است.

نصیری در پایان این دیدار از انگیزه مضاعف جهت کمک ویژه به استان و پیگیری ویژه رفع مشکلات از رئیس جمعیت هلال احمر را داد.

لزوم توسعه امکانات امدادی در جم

سیدمحمد حسینی فرماندار جم در این دیدار گفت: شهرستان جم یکی از دورترین شهرستان‌ها به مرکز استان است و دومین محور پرتردد استان و همچنین از شهرهای کوهستانی استان است.

فرماندار شهرستان جم افزود: تأمین خودروهای مورد نیاز با توجه به وضعیت کوهستانی شهرستان ضرورت دارد و پراکندگی روستا می‌تواند در صورت نبود خودروهای با این قابلیت از معضلات در حوادث باشد.

حسینی خاطرنشان کرد: سوله امدادی که امروز مورد بهره برداری قرار گرفت با اعتبارات استانی و شهرستانی بوده که انتظار داریم تأمین وسایل و همچنین سیستم اطفا حریق آن هرچه زودتر انجام گیرد.