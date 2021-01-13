درآمد نفتی نباید صرف هزینه های جاری که تورم زا است، شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف بعدازظهر امروز (چهارشنبه، ۲۴ دی ماه) در نشست هم اندیشی فعالان حوزه کارگری با رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مردم از هر قشر، صنف، قوم و دینی در سایه نظام جمهوری اسلامی باید احساس کنند مجلس محلی برای پیگیری امورات آنها است، اظهار داشت: رابطه بین مردم و مجلس باید به صورت مستقیم برقرار باشد، طی چند ماه گذشته پس از تشکیل ساختار اداری مجلس فعالیت خود را آغاز کردیم و سعی شده مجلس را به قابلیتی برسانیم که اقشار مختلف مردم و نخبگان با استفاده از سیستم‌های IT به صورت مرتب با بخش‌های مجلس ارتباط داشته باشند.

وی با بیان اینکه رئیس فراکسیون کارگری مجلس باید ارتباط بین مجلس و کارگران را به صورت مرتب برقرار کند اظهارکرد: این نشست‌ها باید در قالب جلسات دوره‌ای ادامه داشته باشد و در فراکسیون کارگری باید به صورت منسجم مشکلات کارگران را بررسی و پیگیری کنیم تا شاهد از بین رفتن آنها باشیم.

قالیباف درباره روابط بین کارگر و کارفرما با بیان اینکه با موضوعات کارگری ناآشنا نیستم گفت: کارگران در بخش‌های مختلف باید مورد توجه قرار بگیرند و برای رفع تبعیض بین صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی باید تدبیری اندیشیده شود.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بزرگترین چالش ما اقتصاد است و در اقتصاد اصل مهمی به نام تولید وجود دارد اظهار کرد: نیروی کار محور و استوانه تولید است و تا زمانی که با نیروی کار به درستی رفتار نشود شاهد تحول اقتصادی نخواهیم بود.

وی کرد: برای حمایت از بخش کارگری باید سیاست‌های جبرانی کوتاه مدت، اصلاح ساختارها در حوزه کارگری و ارتباط دائمی و منظم در نظر گرفته شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به معضلات امروز کشور با بیان اینکه شاید برآورد اول این باشد که در امکانات، پول و سرمایه کمی وجود دارد اما اینگونه نیست، تصریح کرد: اگر مشکل کشور کمبود پول است، نباید در سالیان گذشته که به عنوان نمونه ۱۱۰ میلیارد دلار در سال درامد داشتیم شاهد کمبود، تورم و کسری بودجه می‌بودیم.

مشکل و معضل اصلی سو مدیریت است نه کمبود پول

وی اضافه کرد: اکنون سالی را تجربه می‌کنیم که ۲۰ میلیارد دلار درآمد داریم و طبیعتاً همچنان مشکلاتی همچون کسری بودجه و تورم وجود دارد پس مشکل و معضل اصلی سو مدیریت است نه کمبود پول.

وی با اشاره به اینکه سند بودجه وضعیت مالی دولت و زندگی مردم را تعیین تکلیف می‌کند، افزود: متأسفانه لایحه بودجه شفاف نیست و میزان کسری آن مشخص نشده است، اگر در اداره کشور که سیاست مالی وجود دارد فشار بر سیاست پولی اعمال شود دولت دست در جیب مردم می‌کند و روزانه شاهد افزایش قیمت محصولات می‌شویم.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: به جز سوءمدیریت، نظام دیوان سالاری که مانند اسب سرکش کنترلی بر روی آن نیست، عوامل اصلی مشکلات امروز کشور است.

وی با بیان اینکه سوءمدیریت آسیب بیشتری نسبت به تحریم‌ها به کشور و زندگی مردم وارد می‌کند، گفت: درآمد نفتی نباید صرف هزینه‌های جاری که تورم زا است، شوند بلکه باید توجه به تولید، توجه به کارگر، سرمایه گذار و بنگاه اقتصادی در اولویت باشد.

قالیباف با بیان اینکه متأسفانه اکنون ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت قرار دارد افزود: اگر در راستای رسیدن به اقتصاد مردمی تلاش نکنیم نمی‌توانیم به اقتصاد مقاومتی برسیم.

رئیس قوه مقننه گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه جریمه‌های تأمین اجتماعی تمامی بنگاه‌ها که نیروی کار خود را از بهمن ماه سال گذشته تعدیل نکرده یا به همان سطح برگردانند، بخشوده شده و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم مصوب شد یکسال مهلت پرداخت تسهیلات واحدهای تولیدی به شرط حفظ اشتغال، تمدید شود که این تصمیمات به حفظ اشتغال و بکارگیری نیروی کار کمک می‌کند.

وی با اشاره به اینکه موضوعات مسکن، سلامت و درمان کارگران باید همواره مورد توجه قرار بگیرد، افزود: توجه به رفع مشکلات حوزه مسکن به کاهش تورم و افزایش اشتغال هم کمک می‌کند، همچنین کاهش هزینه مسکن و برداشته شدن بار آن از دوش کارگران به تأمین سایر هزینه‌های زندگی و معیشت آنها نیز کمک شایانی می‌کند و لذا باید مسکن و درمان این قشر، حمایت شده و پوشش داده شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با انتقاد از شیوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال که در نهایت دردی هم از آنها دوا نمی‌کند، گفت: چرا باید این جلسات و این تصمیم گیری ها به پایان سال موکول شود؟ بخشی از حل مشکل دستمزد به رفع مسائل و مشکلات کلان اقتصادی کشور مربوط است و بخشی دیگر را هم می‌توان از زمان قبل تر برنامه ریزی کرد و درباره آن به تصمیم رسید.