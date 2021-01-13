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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۲۰:۲۳

فرمانده انتظامی سلسله خبر داد:

دستگیری عاملان تیراندازی در سلسله در کمتر از ۱۲ ساعت

دستگیری عاملان تیراندازی در سلسله در کمتر از ۱۲ ساعت

الشتر- فرمانده انتظامی سلسله از دستگیری عاملان تیراندازی‌های شب گذشته در این شهرستان در کمتر از ۱۲ ساعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عسگر عیسایی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال یک فقره تیراندازی در این شهرستان و گزارش موضوع به پلیس، شناسایی عاملان و دستگیری آنها در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از هماهنگی قضائی مأموران انتظامی سلسله با استفاده از شگردهای خاص موفق به شناسایی عاملان تیراندازی شده و در عملیاتی غافلگیرانه نسبت به دستگیری آنها اقدام و خودروی آنان را نیز توقیف کردند.

فرمانده انتظامی سلسله تصریح کرد: متهمان دستگیر شده در تحقیقات انجام شده علت تیراندازی را اختلافات قبلی عنوان کردند.

سرهنگ عیسایی یادآور شد: متهمین با تشکیل پرونده قضائی به مراجع ذی صلاح قضائی معرفی و با حکم قضائی روانه زندان شدند.

کد مطلب 5121874

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