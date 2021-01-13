دستگیری عاملان تیراندازی در سلسله در کمتر از ۱۲ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عسگر عیسایی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال یک فقره تیراندازی در این شهرستان و گزارش موضوع به پلیس، شناسایی عاملان و دستگیری آنها در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از هماهنگی قضائی مأموران انتظامی سلسله با استفاده از شگردهای خاص موفق به شناسایی عاملان تیراندازی شده و در عملیاتی غافلگیرانه نسبت به دستگیری آنها اقدام و خودروی آنان را نیز توقیف کردند.

فرمانده انتظامی سلسله تصریح کرد: متهمان دستگیر شده در تحقیقات انجام شده علت تیراندازی را اختلافات قبلی عنوان کردند.

سرهنگ عیسایی یادآور شد: متهمین با تشکیل پرونده قضائی به مراجع ذی صلاح قضائی معرفی و با حکم قضائی روانه زندان شدند.