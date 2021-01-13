توقیف ۶۷ دستگاه خودرو متخلف در سلسله

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عسگر عیسایی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی در خصوص خودروهای دارای دستور قضائی پارک شده و در حال تردد و استعلام آنها، توسط ۴ تیم گشت و یک تیم نظارتی در سطح شهرستان سلسله اجرا شد.

وی افزود: در این طرح ۲ هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو مورد استعلام قرار گرفت و تعداد ۶۷ دستگاه که دارای دستور قضائی بودند مورد شناسایی قرار گرفته و روانه پارکینگ شدند.

فرمانده انتظامی سلسله اظهار داشت: یکی از اولویت‌های پلیس در اجرای این طرح‌ها ارتقای کیفی احساس امنیت در بین شهروندان با هدف ایجاد آسایش روحی و روانی، برقراری نظم و امنیت مطلوب و رفع دغدغه‌های مردم است.

سرهنگ عیسایی با بیان اینکه افتخار ما خدمت به مردم در زیر پرچم ولایت است، گفت: حفظ امنیت نیازمند مشارکت شهروندان با پلیس است، بنابراین دستیابی به امنیت پایدار و افزایش احساس آرامش فردی و اجتماعی مستلزم مشارکت همگانی و احساس مسئولیت جمعی است.