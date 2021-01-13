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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۲۰:۳۰

دادستان جدید پلدختر معارفه شد

دادستان جدید پلدختر معارفه شد

پلدختر- در مراسمی «علی امرایی» به عنوان دادستان جدید پلدختر معارفه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه در مراسمی با حضور داریوش شاهون وند دادستان خرم آباد و مهدی بیرانوند رئیس دادگستری پلدختر، «علی امرایی» به عنوان دادستان جدید پلدختر معارفه شد.

در این مراسم از خدمات ۳۰ ماهه مرید شیخی دادستان سابق شهرستان پلدختر قدردانی شد.

«علی امرایی» دارای ۱۲ سال سابقه خدمت و پیش از این بیش از پنج سال بازپرس شهرستان پلدختر بوده و قبل از این سمت نیز به عنوان دادیار در دادگستری خرم آباد خدمت کرده است.

همچنین «محمد امرایی» با پنج سال سابقه خدمت که پیش از این جانشین دادستانی پلدختر را عهده دار بوده امروز به عنوان بازپرس این شهرستان معرفی شد.

کد مطلب 5121877

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    نظرات

    • IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۶
      0 0
      پاسخ
      تو رو خدا یکم رسیدگی کنین به پرونده هایی که الکی رد میشن ،،زمینمون دست یکی هست که هم ازش سند داریم هم مدرک ،،ولی دادگاه پلدختر میگه اشتباهه خدایی کار کنید نزارید اه و ناله یتیم پشت سرتون بیفته،،اون دنیا جواب گو هستید ،،دکمه های پیرهنتونو که میبندین خدا میدونه خودتون باز میکنید یا غسال

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