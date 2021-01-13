شهادت حاج قاسم انگیزه برای مقابله با دشمنان را تقویت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی اخوان صباغ عصر چهارشنبه در بیت الزهرای کرمان ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، افزود: ما معتقدیم که مکتب ما، مکتب اهل بیت است و در زندگی با الگوی اهل بیت (ع) می‌توانیم زندگی قرآنی داشته باشیم.

وی با بیان این مطلب که گسترش فرهنگ قرآنی را مدیون شهدا، شهدای مدافع حرم و حاج قاسم هستیم، عنوان کرد: حاج قاسم خود را به نقطه‌ای رساند که در دنیا با سعادت زندگی کرد و رفتن وی هم همراه با سعادت بود.

رئیس دارالقرآن کشور با اشاره به اینکه همه ما در محضر حاج قاسم هستیم چراکه شهدا در نزد خداوند روزی می‌خورند، بیان داشت: حضرت زهرا (س) می‌فرمایند «هر کس خالص‌ترین عبادت‌ها را به طرف خداوند صعود بدهد و تقدیم خداوند کند، خداوند افضل مصلحت را به وی نازل می کند» که این حدیث می‌تواند مصداق وجود نازنین حاج قاسم سلیمانی باشد لذا حاج قاسم یک شخص نیست بلکه یک روش زندگی، یک الگوی برتر و انسان پرورش یافته مکتب اسلام است.

وی با بیان این مطلب که دشمنان بدانند که با شهادت حاج قاسم، انگیزه برای مقابله با دشمنان اسلام و انقلاب بیشتر شده است، عنوان کرد: همه کسانی که خود را داغدار حاج قاسم می‌دانند، خود را مقید به حرکت در مسیر این سردار آسمانی می‌دانند، از طرف دیگر همه ظرفیت‌های کشور آماده الگوگیری از حاج قاسم است.

حجت الاسلام اخوان صباغ با اشاره به اینکه حاج قاسم با قدرت الهی توانست داعش را شکست بدهد، اظهار داشت: وعده الهی این است که اگر تقوا پیشه کنید، خداوند راه خروجی را نشان می‌دهد، حاج قاسم قرآن را درک کرده و به آن عمل کرده است، حاج قاسم به آرزوی خود که همانا شهادت بود، رسید.