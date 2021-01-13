  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۴ دی ۱۳۹۹، ۲۲:۳۳

در اسلام آباد؛

وزیر امور خارجه ترکیه با نخست‌وزیر پاکستان دیدار کرد

وزیر امور خارجه ترکیه با نخست‌وزیر پاکستان دیدار کرد

در دیدار وزیر امور خارجه ترکیه با نخست وزیر پاکستان در اسلام آباد، پیرامون روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دفتر نخست‌وزیر پاکستان امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که عمران خان نخست وزیر این کشور با مولود چاووش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که در اسلام آباد به انجام رسید، روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

عمران خان با اشاره به ماهیت روابط سیاسی موجود میان دو کشور، بر اهمیت تبدیل آن به همکاری‌های بیشتر اقتصادی تاکید کرد.

عمران خان همچنین از اهمیت نقش پاکستان در حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران در افغانستان نیز سخن گفت.

کد مطلب 5121903

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها