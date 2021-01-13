به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دفتر نخستوزیر پاکستان امروز چهارشنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد که عمران خان نخست وزیر این کشور با مولود چاووشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که در اسلام آباد به انجام رسید، روابط دو جانبه، مسائل منطقهای و بین المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
عمران خان با اشاره به ماهیت روابط سیاسی موجود میان دو کشور، بر اهمیت تبدیل آن به همکاریهای بیشتر اقتصادی تاکید کرد.
عمران خان همچنین از اهمیت نقش پاکستان در حل و فصل مسالمتآمیز بحران در افغانستان نیز سخن گفت.
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