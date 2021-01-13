به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کاویانی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان که در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: با شیوه بحران کرونا در اسفندماه سال ۹۸ تغییرات محسوسی درروند نرخ بیکاری ایجاد شد و نرخ بیکاری که روندی ثابت داشت افزایش چشمگیری یافت و از ۱۰ درصد به ۱۱ رسید.

وی گفت: در شرایط کرونا نرخ بیکاری استان ۵/۳ درصد کاهش داشت و حتی از نرخ استاندارد کشوری هم پایین‌تر رفت اما در پاییز این نرخ به روند عادی قبل از شرایط بحران کرونا بازگشت.

کاویانی افزود: از سال ۹۸ با افزایش نرخ بیکاری در اسفندماه و فروردین‌ماه روند بیمه اجباری هم افزایش یافت اما به تسهیلات پرداخت‌شده در زمینهٔ کرونا این نرخ بهبود یافت.

پرداخت تسهیلات به ۸۶ درصد از خانوارهای یارانه بگیر قمی

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم گفت: در کل ۸۴۴ پرونده با ۱۰۷ میلیارد و۱۴۹ میلیون تومان برای تسهیلات کرونایی در نظر گرفته‌شده که ۹۷ میلیارد تومان آن در بانک‌های عامل استان تأیید و ۷۳ میلیارد و۹۰۰ میلیون تومان در کل برای متقاضیان این تسهیلات پرداخت‌شده است در این زمینه عملکرد قم در جذب این تسهیلات ۷۲ درصد است.

کاویانی افزود: ۳۶۵ هزار و ۸۶۹ خانوار یارانه بگیر یعنی ۸۶ درصد یارانه بگیران قمی تسهیلات معیشتی دریافت کردند ۸۵۳ هزار نفر هم یارانه بگیر یارانه معیشتی دریافت کردند در مرحله نخست ۳۰۲ هزار و۴۶۷ نفر تسهیلات وام یک‌میلیونی را دریافت کردند.

به گفته وی؛ در مرحله دوم ۹۵ هزار و۲۹۴ نفر تسهیلات وام یک‌میلیونی مرحله دوم را دریافت کردند درصد خانوار معیشت کرونا گرفته استان به‌کل خانوار یارانه بگیر ۱۲۰ هزار نفر که ۴۱ درصد است و درصد نفرات معیشت بگیر کرونا گرفته استان به‌کل خانوار یارانه بگیر ۳۷ درصد است.

وی بیان کرد: برای کارگران و کارفرمایانی که در سامانه مشوق ثبت‌نام کرده و شرایط لازم را داشته باشند هم تسهیلاتی داده می‌شود.

کمبود شدید کارگر ساده در شهرک‌های صنعتی

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم عنوان کرد: شهرک‌های صنعتی استان قم با کمبود شدید کارگر ساده روبرو هستند این بیانگر این است که نرخ بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان بیشتر است سال آینده این چالش بیشتر نمایان خواهد شد باید به سمت تربیت نیروی انسانی فنی و تکنسین پیش رویم.