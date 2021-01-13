خرید کالاهای ضروری در سامانه اینترنتی «هست اینجا»

محمد مهدی سلمان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مردم به هنگام شیوع ویروس منحوس کرونا در پیک اول در کشور با مشکل کمبود ماسک، محلول ضدعفونی و غیره روبرو شده و خانواده ها نگرانی هایی در این راستا داشتند.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان گلستان افزود: آنچه در ستاد اجرایی در اولویت قرار گرفت رفتن به سوی تولید نیازها، تحویل مستقیم و ارزان قیمت محصولات و مدیریت بازار بود.

سلمان زاده گفت: با شروع این خدمات از سوی ستاد در استان گلستان با هشت مرکز، کار توزیع در استان را آغاز شد که اکنون به دلیل ارتقای خدمات بهتر و دسترسی آسان آن را به ۲۱ مرکز داوطلبانه و مردمی در سطح استان رسانده ایم.

وی با اشاره به طراحی سامانه «هست اینجا» بیان کرد: در سامانه «هست اینجا» نیازهای ضروری خانواده ها از جمله لوازم التحریر، تبلت، ماسک و محلول ضدعفونی و برنج عرضه می شود و هر فرد هم با کارت ملی می تواند خرید کرده و محصولات را از مراکز انتخابی خود، دریافت کند.

سلمان زاده گفت: تغییراتی در قیمت ها ایجاد شده و محصولات مجدداً ارزان تر در این سامانه عرضه می شود که نمونه آن را می توان در قیمت ماسک مشاهده کرد.

وی توضیح داد که هر بسته ۵۰ عددی ماسک سه لایه با استاندارد و تایید وزارت بهداشت، ۴۰ هزار تومان عرضه می شود و مردم می توانند با مراجعه به سامانه «هست اینجا» تمامی محصولات را ببینند و خرید کنند.