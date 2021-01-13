خسارت ۳۶۰میلیاردی کرونا به گردشگری گلستان/۷فروشگاه اینترنتی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تجری شامگاه چهارشنبه در گفتگوی ویژه خبری اظهارکرد: کرونا به بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور از جمله صنعت گردشگری آسیب وارد کرده است.

وی افزود: در گلستان هم آثار این آسیب ها کاملاً مشهود بوده به طوری که تاکنون میزان خسارت کرونا به گردشگری ۳۶۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان گفت: واحدهای گردشگری و اقامتی و پذیرایی و تورها تحت الشعاع کرونا قرار گرفته و نتوانستند از ظرفیت‌های نوروز، تابستان و دیگر مناسبت ها استفاده کنند.

تجری اضافه کرد: در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری برنامه ریزی برای تعریف بسته های گردشگری و سلامت در دست اقدام است تا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی این عمل اتفاق بیفتد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: چهار روستا و یک شهر گلستان ثبت ملی صنایع دستی شده و این امر از نظر گردشگری و صنایع دستی حائز اهمیت است.

تجری افزود: با این ثبت برندسازی اتفاق افتاده و روستاها و صنایع دستی استان در سطح کشور و بین‌الملل شناخته می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان تأکید کرد: ثبت این روستاها به طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه پایدار و درآمدزایی برای مردم بومی تأثیرگذار خواهد بود.

طبق گفته وی ۸۵ نوع صنایع دستی توسط ۳۰ هزار هنرمند در استان تولید می‌شود.

تجری با بیان اینکه هفت فروشگاه اینترنتی صنایع دستی در استان راه اندازی شده است، گفت: در جشنواره بین‌المللی اقوام که امسال به صورت غیرحضوری است، ۶۰۰ هنرمند صنایع دستی خود را در این فروشگاه‌ها عرضه می‌کنند.