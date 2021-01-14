۴۳۰۰ بازرسی از بازار کهگیلویه و بویراحمد انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن رحمتی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۴۳۰۰ مورد بازرسی در قالب طرح طاها (طرح اجرای هماهنگ استاندارد) در سطح بازار استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است.

رحمتی تصریح کرد: بازرسان اداره کل استاندارد استان و شرکت‌های بازرسی تأیید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد به صورت محسوس و نامحسوس همانند مصرف‌کنندگان و خریداران عزیز به مراکز عرضه و واحدهای صنفی استان مراجعه کردند.

وی ابراز داشت: در این راستا ضمن بازرسی از تمام کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری موجود در واحد صنفی و ارائه گزارش بازرسی در هر مرحله از طرح با توجه به برنامه ابلاغی از سوی سازمان، نسبت به خرید این کالاها و ارسال آن به آزمایشگاه‌های ذیصلاح برای آزمون و دریافت نتیجه اقدام می‌کنند.

رحمتی اهداف طرح طاها را شناسایی واحدهای تولیدی و کنترل کالاهای مشمول استانداردهای اجباری، ارتقای سطح کیفی فرآورده‌های تولیدی در راستای تأمین ایمنی، بهداشت و سلامت جامعه، جمع‌آوری کالاهای فاقد کیفیت از مراکز تولید، تمرکز، توزیع و عرضه و برخورد قانونی با واحدهای تولیدی غیر مجاز و فاقد پروانه کاربرد علامت استاندارد دانست.

مدیرکل استاندارد استان با بیان اینکه نظارت‌های استاندارد در حوزه تولید موجب ارتقای کیفیت آنها شده و به سود تولید داخلی است، عنوان کرد: در قالب طرح طاها، از تمامی واحدهای صنفی عرضه کننده مواد غذایی و کشاورزی، مصالح ساختمانی و معدنی، صنایع الکترونیک، نساجی و پوشاک، مکانیکی و واحدهای ارائه دهنده خدمات مشمول استاندارد اجباری، بازرسی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هم استانی‌های عزیز در هنگام خرید کالا، علاوه بر تاریخ تولید و انقضا، به نشان استاندارد و کد ۱۰ رقمی درج شده زیر علامت استاندارد توجه کنند و با ارسال کد ۱۰ رقمی به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ از اصالت استاندارد کالای خریداری شده مطمئن و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، مراتب را با شماره رسیدگی به شکایات ۱۵۱۷ به این اداره کل اطلاع دهند.