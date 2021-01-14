۱۸ طرح سرمایه گذاری در بندر کاسپین بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه ۱۸ طرح سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی، زیرساخت بندری و گردشگری از طریق ویدئو کنفرانس و توسط رئیس جمهور در بندر کاسپین انزلی بهره برداری شد.

لازم به ذکر است که برای بهره برداری از این تعداد طرح هشت هزار و ۱۷۵ میلیارد ریال اجرایی و برای ۴۶۸ نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی شده است.

چهار طرح سرمایه گذاری در مجتمع بندری کاسپین مشتمل بر اسکله شماره ۱۳، به همراه زیرساخت‌های پسکرانه آن یعنی انبار سرپوشیده ۵۰۰۰ متر مربعی، پسکرانه یک هکتاری و مخزن روغن ۷۰۰۰ تنی با سرمایه گذاری دو هزار میلیارد ریالی اجرا و بهره برداری شد که برای ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغالزایی شده است.

همچنین ۱۰ پروژه تولیدی-صنعتی شامل شروع به کار شش طرح سرمایه گذاری جدید و افتتاح چهار طرح توسعه در واحدهای تولیدی نیز از دیگر طرح‌های بهره برداری شده توسط رئیس جمهور در بندر کاسپین بوده است.

برای طرح‌های فوق ۷۵۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته و برای ۴۵۶ نفر نیز اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم شده است.

بهره برداری مخازن ۶۰۰۰ هزار تنی روغن خام که در قالب قرارداد BOT اداره کل بنادر و دریانوردی استان و بخش خصوصی احداث شده نیز از دیگر طرح‌های بهره برداری شده امروز است که برای این طرح‌ها نیز ۱۷۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده برای ۶۰ نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.