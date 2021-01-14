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۲۵ دی ۱۳۹۹، ۱۴:۰۶

مقام سازمان ملل:

اقدام آمریکا در تروریست خواندن انصارالله یمن تبعات خطرناکی دارد

اقدام آمریکا در تروریست خواندن انصارالله یمن تبعات خطرناکی دارد

یکی از مسئولان سازمان ملل نسبت به تبعات منفی اقدام آمریکا در تروریست خواندن جنبش انصارالله یمن هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، «مارک لوکوک» معاون دبیرکل سازمان ملل در امور انسانی امروز اعلام کرد که آمریکا باید در تصمیم خود مبنی بر قرار دادن نام جنبش انصارالله یمن در فهرست تروریستی خود، بازنگری کند.

وی در ادامه هشدار داد که این اقدام، یمن را به وضعیت خطرناک گسترش قحطی خواهد کشاند؛ وضعیتی که در ۴۰ سال اخیر شاهد آن نبوده‌ایم.

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که لوکوک برای همین منظور در نشست شورای امنیت، یک سخنرانی ایراد خواهد کرد.

پیش از این نیز شورای عالی سیاسی یمن اقدام واشنگتن در تروریستی نامیدن جنبش انصارالله را محکوم کرده بود.

در بیانیه شورای عالی سیاسی یمن آمده است: این اقدام شکست خورده دولت آمریکا که آخرین لحظات خود را سپری می‌کند نشانگر ناکامی و شکست سیاست‌های این کشور در کل منطقه است.

کد مطلب 5122237
فاطمه صالحی

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