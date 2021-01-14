سردار قاآنی از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه تشکر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه، در پیامی از زحمات و تلاش‌های اهالی فرهیخته فرهنگ، هنر و اصحاب رسانه، صداوسیما، خبرگزاری‌ها و مطبوعات در حماسه پاسداشت سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای جبهه مقاومت قدردانی نمود و بر شکست هیمنه نرم‌افزاری استکبار و ادامه مبارزه با جنایتکاران عالم تأکید کرد.

متن پیام به این شرح است:



بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

الذَّین یُبلِّغون رسالات الله و یَخشونه و لا یخشون اَحدا الِّا الله و کَفی بالله حَسیبا. احزاب - ۳۹

اهالی ارجمند و فرهیخته فرهنگ و هنر، اصحاب رسانه، صداوسیمای جمهوری اسلامی، خبرگزاری‌ها، مطبوعات

سلام علیکم

در اوّلین سالگرد آسمانی شدن سردار بزرگ و پرافتخار اسلام؛ سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی؛ قهرمان ملّی ایرانیان و امّت اسلامی، مظهر امنیّت و اقتدار ملّی و جهادی ما و چهره بین‌المللی و سیّدالشهدای جبهه مقاومت و اسمِ‌‎ رمز جهاد و مقاومت در دنیای اسلام و همرزمان رشیدش خصوصاً شهید ابومهدی المهندس و سایر شهدای عزیز جبهه مقاومت، ادای احترام می‌کنم و به شما اهالی فرهنگ، هنر و رسانه، خلق حماسه‌ای دیگر در تاریخ زرّین و پرافتخار انقلاب اسلامی را تبریک می‌گویم؛ حماسه‌ای از نوع قلم و بیان، با نوا و نمایی ماندگار، که در اوج نوگرایی و جذّابیت، موج آفرین، اثربخش و شورانگیز، برای مخاطبان در ایران و سرتاسر جهان بسیار زیبا بود.

اکنون که بنا به فرمایش رهبر حکیم انقلاب اسلامی؛ «سیلی‌های سخت‌تری در انتظار دشمن مستکبر و تروریست‌های آمریکایی است، قطعاً بخشی از تحقّق «سیلی سخت‌تر»، بسته به همّت شما اهالی ارجمند فرهنگ، هنر و اصحاب رسانه است، زیرا قرار است با همّت شما و همه آزادگان جهان بر هیمنه نرم افزاری استکبار نیز غلبه کنیم. بدونِ شک عناصر شگفت‌انگیز در شخصیت بی‌نظیر سردار دل‌ها، مرد میدان، شهید سلیمانی عزیز و همه شهدای مدافع حرم و جبهه مقاومت و مؤلّفه‌های موجود در مقاومت ملّی و منطقه‌ای در برابر استکبار جهانی، چراغ راهِ ما و شما در این مسیر پرصلابت است؛ چرا که مبارزه با کفر و مستکبرین عالم تا تحقق عدالت و به خاک نشاندن پشت جنایتکاران ادامه دارد.

به رسمِ ادب و قدرشناسی، اینجانب از سوی «رزمندگان بدون مرز سپاه قدس» و همه مجاهدان جبهه مقاومت، از همه تلاش‌ها و همّت مضاعف شما در پاسداشت و تبیین مکتب شهید سلیمانی و مدرسه درس‌آموز او، صمیمانه سپاسگزار و قدردان شمایم و امیدوارم فرهنگ و اندیشه مقاومت و تداوم پویش جهانی انقلاب اسلامی، با هنرمندی و تلاش شما عزیزان، انتشاری فراگیر یابد.

برایتان آرزوی موفقیت می‌کنیم، موفّق و مؤیّد باشید … ان‌شاءالله



سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۳۹۹/۱۰/۲۵