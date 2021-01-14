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۲۵ دی ۱۳۹۹، ۱۷:۰۰

رئیس مجمع نمایندگان شهرستان‌های استان تهران:

۷ میلیون نفر ساکن شهرستان های تهران با فقر امکانات مواجه هستند

۷ میلیون نفر ساکن شهرستان های تهران با فقر امکانات مواجه هستند

فیروزکوه- رئیس مجمع نمایندگان شهرستان‌های استان تهران گفت: حدود هفت میلیون نفر ساکن شهرستان های استان تهران با فقر امکانات مواجه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد رسولی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی فیروزکوه مشکلات شهرستان‌های استان تهران را جدی توصیف کرد و گفت: با احتساب اتباع ساکن در این شهرستان‌ها، نزدیک به هفت میلیون نفر در شهرستان‌های استان تهران زندگی می‌کنند، اما در فقر امکانات به سر می‌برند، چرا که کسی اطراف و حاشیه‌های تهران را نمی بیند و تمام تمرکز بر مناطق شمالی پایتخت است.

وی اعتبار مرمت برای ۱۰ کیلومتر از راه‌های استان تهران را مورد انتقاد قرار داد و افزود: این اعتبار ناچیز در حالی تخصیص داده شده که یک هزار کیلومتر راه در این مناطق داریم و در همین فیروزکوه در چند ماه از سال محورهای مواصلاتی برف گیر هستند.

رئیس مجمع نمایندگان شهرستان‌های استان تهران بر لزوم چند برابر شدن اعتبارات این شهرستان‌ها تاکید کرد و افزود: روستاهای برف گیر این شهرستان گاهاً تا دو متر برف دارند، اما با محدودیت امکانات مواجه هستند.

کد مطلب 5122361

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