کم آبی در چهارمحال و بختیاری ادامه دارد/ کاهش ۶۵ درصدی بارندگی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: چهارمحال و بختیاری یکی از استان‌های پر بارش کشور در منطقه زاگرس جنوبی در گذشته به شمار می‌رفت که هم اکنون شرایط آب و هوایی در این استان تغییر کرده است و بارش‌های شدید برف و باران در این استان دیگر رخ نمی‌دهد.

کاهش بارش‌ها و خشکسالی در چهارمحال و بختیاری از ۱۲ سال گذشته آغاز شده است و همچنان سال به سال در این استان تشدید می‌شود. چهار ماه از آغاز سال زراعی جدید در چهارمحال و بختیاری می‌گذرد و همچنان بارندگی تأثیر گذاری در این استان رخ نداده است.

پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که بارش‌های تأثیر گذار طی دو ماه آخر سال نیز در این استان انجام نمی‌شود و خشکسالی و کم آبی در سال آینده همچنان ادامه دارد.

کمبود بارش‌ها در این استان تاکنون جبران نشده است مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیاری وارد دوازدهمین سال خشکسالی شده است، ادامه داد: کمبود بارش‌ها در این استان تاکنون جبران نشده است.

مهران چراغ پور عنوان کرد: میزان بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نسبت به میانگین بلند مدت دوره مشابه ۲۱ درصد کاهش دارد.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: میزان بارندگی سال زراعی جاری در چهارمحال و بختیاری نسبت به سال زراعی گذشته ۶۵ درصد کاهش بارندگی دارد.

وی تاکید کرد: میانگین وزنی بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری ۲۰۱ میلی متر گزارش شده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: میزان کاهش بارندگی در نخستین ماه زمستان ۱۹ درصد گزارش شده است.

الگوی بارش در چهارمحال و بختیاری تغییر کرده است

وی با بیان اینکه میزان بارش‌ها و وضعیت بارش‌ها در این استان تغییر کرده است، ادامه داد: الگوی بارش در این استان از نوع برف به باران تغییر کرده است و این امر موجب کمبود منابع آب زیر زمینی در استان می‌شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بارش باران به علت شرایط توپوگرافی استان و قرار گرفتن در ارتفاعات از طریق رودخانه‌ها از استان خارج می‌شود و منابع زیر زمینی آب تنها در صورت بارش برف تقویت می‌شوند.

وی ادامه داد: طی پیش بینی‌های انجام شده بارش‌ها در بهمن و اسفند در این استان نسبت به دیماه افزایش می‌یابد و بخشی از کمبود بارش‌ها جبران می‌شود.

روند خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری ادامه‌دار خواهد بود

به گفته سرپرست اداره‌کل مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری روند خشکسالی در این استان ادامه‌دار خواهد بود.

خسرو کیانی ادامه داد: چهارمحال و بختیاری از نظر خشکسالی و کمبود بارش‌ها در ردیف ۱۰ استان نخست خشک کشور قرار دارد.

وی افزود: برداشت آب از منابع زیرزمینی در سطح استان بیشتر شده و این عامل باعث فقر سفره‌های آبی زیرزمینی شده است.

بسیاری از اراضی کشاورزی در این استان به ویژه در شهرستان بروجن از زیر کشت خارج شده‌اند و کمبود منابع آب روز به روز در این استان تشدید می‌شود

کارشناس ارشد حوزه منابع آب نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر تاکید کرد: طی سال‌های اخیر کمبود بارش و کاهش منابع آب خسارت‌های قابل توجهی در بخش منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری وارد کرده است.

زهره کبیری بیان کرد: بسیاری از اراضی کشاورزی در این استان به ویژه در شهرستان بروجن از زیر کشت خارج شده‌اند و کمبود منابع آب روز به روز در این استان تشدید می‌شود.

وی تاکید کرد: این استان وارد دوازدهمین سال خشکسالی شده است و کمبود بارش‌ها تاکنون جبران نشده است و سال به سال این کمبودها تشدید شده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه حرکت به سمت تغییر الگوی مصرف آب در این استان در بخش‌های مختلف ضروری است، ادامه داد: به عنوان مثال در بخش کشاورزی باید به سمت کشت گیاهان با نیاز آبی پایین حرکت کرد و از کشت گیاهان با نیاز آبی بالا خودداری کرد.

وی ادامه داد: توسعه تجهیزات آبیاری نوین در اراضی کشاورزی این استان باید با جدیت دنبال شود و برای حفظ اشتغال پایدار بخش کشاورزی این مهم مورد توجه جدی قرار گیرد.

ترویج الگوی کشت گیاهان با نیاز آبی پایین در چهارمحال و بختیاری ضروری است

وی ادامه داد: ترویج الگوی کشت گیاهان با نیاز آبی پایین در این استان توسط مسئولان جهاد کشاورزی ضروری است.

این پژوهشگر منابع آب ادامه داد: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزی و شرب به منابع آب زیر زمینی در این استان وابسته است و این امر در آینده با توجه به تغییر الگوی بارش از برف به باران مشکلات بسیاری ایجاد کند.

کبیری تاکید کرد: تقویت منابع آب زیر زمینی با اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان داری ضروری است و باید اعتبارات این بخش افزایش یابد.

بهره گیری مناسب از منابع آب در چهارمحال و بختیاری در بخش‌های مختلف صنعت، شرب و کشاورزی با توجه به کاهش بارش‌ها در این استان ضروری است. باید از تمام ظرفیت‌ها برای تقویت منابع آب زیرزمینی در این استان بهره گیری کرد.