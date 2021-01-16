  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۷ دی ۱۳۹۹، ۱۱:۲۶

در مرحله تکمیل ظرفیت؛

آمار ثبت نام در دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی اعلام شد

آمار ثبت نام در دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی اعلام شد

آمار نهایی ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت دوره های «کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای» و «مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی - کاربردی اعلام شد.

فاطمه زرین آمیزی - سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مهلت شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای و دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی - کاربردی پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۹۹ به اتمام رسید.

وی افزود: پذیرش دانشجو در این مرحله با توجه به مصوبات بیست و چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو ۲۲ مهر ۹۹ صورت گرفت. پذیرش دانشجویان در نوبت بهمن ماه انجام می شود.

سخنگوی سازمان سنجش اظهار داشت: متقاضیان تا ۲۵ دیماه ۹۹ فرصت داشتند به مرکز آموزشی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند. 

وی خاطرنشان کرد: تعداد ۲۱ هزار و ۲۴۴ نفر برای پذیرش دوره‌ کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای و تعداد ۱۵ هزار و ۲۴۱ نفر برای دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی - کاربردی ثبت نام کردند.

کد مطلب 5123213

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه