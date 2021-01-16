آمار ثبت نام در دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی اعلام شد

فاطمه زرین آمیزی - سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مهلت شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای و دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی - کاربردی پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۹۹ به اتمام رسید.

وی افزود: پذیرش دانشجو در این مرحله با توجه به مصوبات بیست و چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو ۲۲ مهر ۹۹ صورت گرفت. پذیرش دانشجویان در نوبت بهمن ماه انجام می شود.

سخنگوی سازمان سنجش اظهار داشت: متقاضیان تا ۲۵ دیماه ۹۹ فرصت داشتند به مرکز آموزشی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: تعداد ۲۱ هزار و ۲۴۴ نفر برای پذیرش دوره‌ کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای و تعداد ۱۵ هزار و ۲۴۱ نفر برای دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی - کاربردی ثبت نام کردند.