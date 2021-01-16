«صاعقه» طومار قاچاقچیان شیراز را درهم پیچید

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رهام بخش حبیبی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: یکی از وظایف محوری نیروی انتظامی تأمین امنیت جامعه و برخورد شدید با برهم زنندگان امنیت جامعه است در این راستا نیروی انتظامی با اجرای طرح صاعقه در طول هفته گذشته توانست با شناسایی اراذل و اوباش، معتادین و برهم زنندگان امنیت جامعه با این افراد برخورد قانونی داشته باشد.

وی اضافه کرد: در این راستا ضمن برخورد با قاچاقچیان در راستای ایجاد امنیت اجتماعی نیروی انتظامی با پاک کردن مناطق آلوده ضمن شناسایی متخلفان نسبت به کشف مواد مخدر اسلحه سلاح گرم و سرد از منازل این افراد اقدام کرد.

فرمانده انتظامی استان افزود: شناسایی اشرار و قاچاقچیان تنها به مدت زمان محدودی محدود نخواهد شد بلکه فعالیت‌ها ادامه دار خواهد بود این در حالی است که مردم نیز می‌توانند با تماس با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ همکاری مناسبی با پلیس در شناسایی متخلفان داشته باشند.

وی افزود: بیش از چهارصد و هفتاد و شش کیلو گرم انواع مواد مخدر نظیر شیشه تریاک ماری جوانا حشیش از ۱۵ نفر از قاچاقچیان مواد مخدر طی این عملیات شناسایی شد و در ادامه این طرح نیز ۴ باند سرقت درون خودرو و دو باند سارق موبایل نیز دستگیر شدند.

او ادامه داد: شناسایی ٨ باند کیف قاب و ٨ سارق حرفه‌ای نیز از جمله دستاوردهای این عملیات بود لازم به ذکر است که ۴٠ دستگاه موبایل و ١۵ دستگاه ضبط خودرو نیز از این سارقان حرفه‌ای کشف شده است.

حبیبی افزود: در این طرح ٨٠ محله مورد ارزیابی و پایش نیروهای انتظامی قرار گرفته‌اند و ١۴ قبضه سلاح غیر مجاز نیز از دستگیر شدگان کشف شده است و ۴٠ نفر نیز تحت تعقیب قضائی قرار گرفته‌اند.