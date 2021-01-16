انفجار گاز در دیهوک حادثه آفرید/ میزان خسارت در دست بررسی

مهدی اکبری در گفت و گو با مهر با اشاره به حادثه انفجار گاز در روز گذشته در دیهوک بیان کرد: بر اثر این حادثه به بیش از ۲۵ واحد مسکونی و تجاری و دو خودرو خسارت وارد شده است.

وی با بیان اینکه شدت انفجار به حدی بود که به منازل مسکونی اطراف تا شعاع ۱۵۰ متر خسارت وارد شده است، اظهار کرد: بر اثر این انفجار، برق دو واحد مسکونی قطع و در همان ساعات اولیه رفع شد.

اکبری با اشاره به حضور به موقع نیروهای امدادرسانی بیان کرد: پس از اتمام عملیات امدادرسانی، عملیات پاک سازی خیابان ایثار توسط نیروهای خدمات شهرداری انجام شد.

شهردار دیهوک با بیان اینکه این حادثه یک مجروح به دنبال داشته که توسط اورژانس به مرکز جامع خدمات سلامت اعزام شد، گفت: میزان خسارت توسط کارشناسان در دست بررسی است.

شهردار دیهوک با بیان اینکه بر اساس بررسی های به عمل آمده، انفجار ناشی از نشست گاز بوده است، اظهار کرد: از شهروندان خواستاریم به نکات ایمنی در خصوص استفاده از گاز طبیعی توجه کنند تا شاهد اینگونه حوادث نباشیم.