اعزام ۵۵۰ مبلغ و مبلغه همزمان با ایام فاطمیه در آذربایجان غربی

حجت الاسلام محمد داداش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: تبیین و گسترش معارف اسلامی و تحکیم مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی به همراه معرفی و شناساندن سیره و زندگانی حضرت فاطمه زهرا (س) و ولایت پذیری حضرت فاطمه زهرا (س) از مهمترین اهداف این اعزامها است.
وی با بیان اینکه از آغاز ایام فاطمیه اول و دوم، در تمامی شهرستانهای استان آذربایجانغربی، ویژه برنامههای سالگرد شهادت دخت رسول اکرم (ص) به دلیل شیوع ویروس کرونا با رعایت پروتکلهای بهداشتی در حال برگزاری است، افزود: بیشتر برنامه با استفاده از ظرفیت فضای مجازی در حال اجرا هستند.
داداش زاده از توزیع بسته کمکهای مومنانه به مناسبت ایام فاطمیه در استان خبر داد و گفت: به دلیل حمایت از اقشار آسیب دیده از بیماری کرونا توزیع بسته کمکهای مومنانه با همکاری بنیاد علوی، علما و مردم خیر و هیئت امنای مساجد در حال انجام بوده و به مناسبت ایام فاطمیه نیز توزیع این بستهها آغاز شده و تا پایان سال نیز تداوم دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به توزیع ۷۰ هزار بسته کمکهای مومنانه از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون خبر داد و گفت: علاوه بر این با کمک علما، روحانیون و خیرین محلات مختلف، نسبت به تهیه و توزیع ۲۰ هزار بسته معیشتی اقدام کردهایم.
برپایی نمایشگاه کوچههای بنی هاشم همزمان با ایام فاطمیه
وی پخت و توزیع غذای گرم، برگزاری مراسم عزاداری، سخنرانی و نوحه خوانی توسط مساجد و هیئتهای مذهبی، برگزاری مراسم بزرگداشت ایام فاطمیه با رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله اجتماعی به صورت حضوری فردا در خیابانهای امام و عطایی و همچنین همزمان در ۱۲ شهرستان استان را از دیگر برنامههای بزرگداشت ایام فاطمیه در استان عنوان کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی برپایی نمایشگاه کوچههای بنی هاشم به همراه برگزاری مراسم و آئینهای عزاداری در مساجد و حضور هیئتها و دستجات عزاداری در خیابانها و میادین اصلی را از دیگر برنامههای ایام فاطمیه در استان ذکر کرد.
داداش زاده، پویش «دست به دامن نور» و «پویش پشت به پشت هم» را از دیگر اقدامات این اداره کل اعلام کرد و گفت: این پویشها در راستای تسویه بدهی افرادی که با کرونا معیشت آنها تحت تأثیر قرار گرفته، راه اندازی شده است.
داداش زاده با اشاره به فعالیت گروههای جهادی روحانیون در مناطق محروم و کم برخوردار استان، خاطرنشان کرد: روحانیون استان با تشکیل ۱۵۷ گروه جهادی به همراه تعدادی از هیئتهای مذهبی در دوران شیوع بیماری کرونا با حضور در بیمارستانهای استان، کمک حال کادر درمان و بیماران کرونایی بودند.
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