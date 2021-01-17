آزمایش موشک ناسا با شکست مواجه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، ناسا قسمت مرکزی موشک جدید و بزرگ SLS را بامداد امروز آزمایش کرد. اما به دلیل خاموش شدن بوستر موتور زودتر از زمان معین، آزمایش سریع‌تر از برنامه ریزی ها پایان یافت.

این موشک در مقر اسپیس استنیس ناسا در ایالت می سی سی پی آمریکا انجام شد و طی آن از ۴ موتور RS-25 که قدرت بوستر مرکزی را تأمین می‌کردند، دود و بخار برخاست. این موشک در حقیقت تکه اصلی پازل برنامه سفر به ماه ناسا به حساب می‌آید.

در ساعت ۲۲:۲۷ دقیقه به وقت گرینوویچ و پس از آنکه ۲.۶ میلیون لیتر سوخت کرایوژنیک وارد موتورها شدند، موشک اندکی بیش از یک دقیقه روشن شد.

طبق تخمین ناسا موتور باید به مدت ۴۸۵ ثانیه یا اندکی بیش از ۸ دقیقه روشن می‌ماند. موتورهای موشک طی پرواز همین مدت زمان روشن می‌مانند. اما طبق بیانیه ناسا پس از روشن شدن، چهار موتور RS-25 فقط اندکی بیش از ۶۰ ثانیه روشن ماندند.

جیم بریدنستاین مدیر ناسا پس از این تست گفت: امروز همه چیز طبق برنامه پیش نرفت. اما دیتا و اطلاعات زیادی به دست آوردیم.

در حال حاضر نمی‌توان به طور دقیق دلیل خاموش شدن زودهنگام موشک را تعیین کرد. کنترل کنندگان پرواز به علامت اختصاریMCF اشاره کرده‌اند که به معنای از کار افتادن یک جز اصلی است که احتمالاً به موتور شماره ۴ بوستر مربوط بوده است.