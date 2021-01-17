عیار جوانان کشور بالا است/ لزوم هوشمندی در فضای مجازی

حجتالاسلام حجت سالاری مکی شب گذشته در مراسم ایام فاطمیه شهر آشخانه اظهار کرد: وقتی به عرصه جنگ ارادهها و فرهنگی نگاه میکنیم میبینیم ما برخی ابزارها و سلاحهایی داریم که طرف مقابل از آن بیبهره است.
مدیر حوزه علمیه خراسان شمالی ادامه داد: در بحث دعا کردن در روایات داریم که «الدعا سلاح المومن» و از آن طرف وقتی در کلمات بزرگان نگاه میکنیم میبینیم دعا سرمایه ارزندهای برای جامعه اسلامی است.
وی افزود: زمانی در همین کشور در آبادان، آمریکاییها و انگلیسیها در مناطق مستعمره خود تابلویی را نصب میکردند مبنی بر اینکه ورود سگ و ایرانی به این مناطق ممنوع است؛ یعنی ایرانی جماعت تا این اندازه تحقیر میشد؛ اما امروز به جایگاهی رسیدهایم که در محاسبات دنیا حرف زیادی برای گفتن داریم؛ بهگونهای که در مذاکرات پنج بهعلاوه یک، پنج کشور دنیا یکطرف و ایران طرف دیگر مینشیند؛ یعنی پنج کشور باید حرف این یک کشور را گوش دهند.
سالاری مکی تصریح کرد: باید بدانیم چه چیزی باعث میشود یک کشور با عبور از آن وضعیت اسفناک، آنقدر بزرگ میشود که یک روزنامهنگار آمریکایی میگوید خجالت میکشیم کشوری مثل ایران اوضاع و احوال امروز ما را میبیند.
مدیر حوزه علمیه خراسان شمالی خاطرنشان کرد: اگر این مستندات را کنار هم قرار دهیم متوجه میشویم خداوند تبارک و تعالی اراده کرده است که زمینهسازی ظهور به دست مردمانی از عجم صورت گیرد.
وی با بیان اینکه امروز به فضل الهی قدرت و سلاح ایمان در دست جوانان است، افزود: به برکت همین ایمان و معنویت جوانان که مقام معظم رهبری هم در بیانیه گام دوم آن را بهخوبی تشریح کردهاند، امروز معیار جامعه ما عیار خوبی دارد.
حجتالاسلام سالاری مکی در ادامه با اشاره به اهمیت فضای مجازی در دنیای امروز و رسالت جوانان انقلابی در این زمینه، اظهار کرد: آنچه امروز دیده میشود تغییر زیست مردم است، بهگونهای که افراد در کنار یکدیگر حقیقتاً زندگی میکنند؛ اما درعینحال فضایی بهعنوان فضای مجازی برای همه وجود دارد که آن فضا هم دیگر حقیقی و واقعی شده است.
مدیر حوزه علمیه خراسان شمالی بیان داشت: امروز فضای مجازی سبک و سیاق مردم شده؛ بهویژه بعد از کرونا که میزان استفاده از فضای مجازی چند برابر شده است.
وی با بیان اینکه دشمنان هم بهشدت از فضای مجازی برای ضربه زدن به اسلام و انقلاب استفاده میکنند، گفت: تنها در یک نمونه سازمان منافقین هزار و ۵۰۰ کاربر استخدام کرده که بهصورت سه شیفت مطالبی را علیه انقلاب اسلامی در فضای مجازی بارگذاری میکنند.
سالاری مکی تاکید کرد: وقتی بررسی میکنیم که چه کسانی پشت سر این کارها است میبینیم اسرائیل غاصب قرار داده که توسط پول این کار را اداره میکند.
این روحانی در انتها گفت: در چنین صحنه تقابل و نبردی، آنچه وجود دارد این است که شخصی یا سمت نظام است یا سمت دیگر؛ لذا حضرت علی (ع) فرمودند از فتنه نترسید چون فتنه جامعه را غربال میکند و شما در آخرالزمان غربال میشوید.
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