به گزارش خبرگزاری مهر، علی نژاد در این دیدار ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س) اظهار داشت: ما خود را جزئی از خانواده کشتی می‌دانیم و اعضای ما نیز از خانواده کشتی بودند، ما در ووشو برای مدال گرفتن از فنون ناب کشتی استفاده کردیم که این ریزه کاری‌ها باعث جهشت رشته ورزشی ووشو شد.

وی تصریح کرد: ما بعنوان مسئول لحظه به لحظه که کار می‌کنیم به فکر شما ورزشکاران هستیم و به همراه شما بعنوان سربازان این وطن هستیم.

علی نژاد ادامه داد: امروزه رقابت بین کشورها وارد میدان ورزش شده و سربازان هر کشور در مبارزات، ورزشکاران هستند و این توفیق را داریم که بتوانیم از کیان این کشور دفاع کنیم.

معاون وزیر ورزش خاطرنشان کرد: کشتی بعنوان ورزش ملی کشور برایمان در اولویت است و حمایت خود را از این رشته بعمل می‌آوریم.

علیرضا دبیر رئیس، حمید سوریان نایب رئیس و سیدجلال عسگری دبیر فدراسیون نیز در این دیدار حضور داشتند.