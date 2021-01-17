۵ هزار بسته معیشتی و بهداشتی در شهرستان دلگان توزیع شد

علیرضا راشکی در گفت گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در چهارمین مرحله از رزمایش همدلی و احسان که در دلگان برگزار شد ،۲۵۰۰ بسته معیشتی و ۲۵۰۰ بسته بهداشتی بین اقشار آسیب دیده از کرونا در این شهرستان توزیع شد.

وی افزود: همچنین یک هزار بسته لوازم التحریر نیز بین دانش آموزان نیازمند در شهرستان دلگان توزیع شده است که ارزش ریالی آن بیش از ۱۵۰ میلیون تومان است.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) سیستان و بلوچستان تصریح کرد: کار توزیع بسته‌های معیشتی و بهداشتی در شهرستان دلگان توسط ۱۰ گروه جهادی انجام می‌شود.