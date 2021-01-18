به گزارش خبرنگار مهر، حسین آبسالان بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت روز هوای پاک، با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های دیرینه مردم زنجان موضوع پسماند روی بود که خوشبختانه این دغدغه در آستانه مرتفع شدن است، گفت: مردم زنجان بعد از ۲۵ سال دست به گریبان بودن با مشکل پسماند روی، این دغدغه را به فراموشی خواهند سپرد.

وی در همین رابطه افزود: قرار است برای رفع مشکل پسماند روی نسبت به احداث تصفیه‌خانه روی در منطقه سردهات با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان اقدام شده و طبق پیش‌بینی‌های به عمل آمده، نیم دوم بهمن‌ماه امسال شاهد راه‌اندازی این تصفیه‌خانه خواهیم بود.

آبسالان ضمن اشاره به فرا رسیدن روز هوای پاک، از زنجان به عنوان یکی از استان‌هایی که دارای هوای پاک است، یاد کرد و ادامه داد: اگر بخواهیم به روزهایی که شاهد هوای ناپاک در استان طی سال‌جاری بودیم تا به امروز اشاره کنیم، فقط سه روز در سال‌جاری هوای استان بیش از حد استاندارد هوای ناپاک داشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با یادآوری اینکه در گذشته شاهد وجود مراتع و پوشش گیاهی در اطراف استان زنجان بودیم، تصریح کرد: همین وجود پوشش گیاهی باعث شده بود تا در زنجان شاهد فرسایش آب و خاک نباشیم، این در حالی است که در شرایط کنونی به دلیل نبود این پوشش گیاهی و نیز بادهای محلی، نگران معلق شدن ذرات در استان هستیم.

آبسالان با اشاره به اینکه تا به امروز اقدامات مختلفی برای پیشگیری از آلودگی هوا در استان زنجان انجام شده است، اظهار کرد: اقداماتی که طی این مدت در استان برای جلوگیری از آلودگی هوا انجام شده، شامل ۲۸۷ مورد بازدید و پایش از مراکز دفع و مدیریت پسماند، ۱۵۳ مورد نظارت بر تصفیه و بازچرخانی پساب، صدور ۶۳۳ مورد اخطاریه و … بوده است.

وی در خصوص استفاده از مازوت در استان زنجان، بیان کرد: در حال حاضر هیچیک از نیروگاه‌های تولید برق استان از مازوت استفاده نمی‌کنند.

این مسئول از وجود ۳۰۰۰ گونه گیاهای در استان خبر داد و با اشاره به اینکه نابودی مراتع و پوشش گیاهی بهای زیادی را به دنبال دارد، گفت: نبود پوشش گیاهی باعث برهم خوردن چرخه حیات از جمله از بین رفتن زنبورعسل و حتی دام‌ها شده و همین مسئله خالی شدن روستاها از سکنه را به دنبال خواهد داشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با یادآوری اقدامات صورت گرفته طی ۹ ماهه امسال در حوزه حفاظت از تنوع زیستی، افزود: در این زمینه نیز شاهد انجام اقداماتی از قبیل کشف ۳۱ مورد اسلحه غیرمجاز، کشف ۱۳۰ مورد تخلف در حوزه شکار، ۴۲ مورد مجوز دفع حیوانات آسیب‌رسان، یک مورد صدور مجوز نمونه‌برداری از گونه‌های جانوری و گیاهی و … بودیم.