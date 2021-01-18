لزوم توسعه روابط فعالان اقتصادی ایران و روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، لوان جاگاریان ظهر دوشنبه در همایش بررسی وضعیت صادرات به روسیه در انزلی اظهار کرد: روابط سیاسی ایران و روسیه راضی کننده است اما از سطح فعلی روابط اقتصادی تجار ایران و روسیه راضی نیستیم.

وی با بیان اینکه توانایی و ظرفیت‌های صادرات و فعالیت‌های اقتصادی دو کشور بیش تراز حجم فعلی صادرات است افزود: توسعه بیش از پیش همکاری‌های همه جانبه فعالان اقتصادی ایران و روسیه ضرورت دارد.

سفیر روسیه در ایران، گیلان را بهترین استان ایران دانست و تاکید کرد: متأسفانه شیوع ویروس کرونا رفت و آمدهای سران و مسئولان ارشد دو کشور را کمتر کرده اما با توسعه همکاری‌های بیشتر مشکلات موجود را مرتفع می‌کنیم.

جاگاریان با اشاره به لزوم همکاری بیشتر فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران با فعالان جمهوری کریمه روسیه تصریح کرد: منطقه آزاد انزلی در ایران و کریدور شمال و جنوب و بنادر آستراخان، ماخاچ قلعه و لاگان روسیه دراری ظرفیت‌های منحصر به فردی برای توسعه مراودات تجاری و افزایش میزان صادرات هستند که باید در کنار هم باشند.

وی با اشاره به سفر وزیر امور خارجه ایران در روز سه شنبه برای دیدار با همتای روس، ادامه داد: روسیه همواره در کنار جمهوری اسلامی ایران بوده، هست و خواهد بود.

در این مراسم نشان دولت فدراتیو روسیه به «سیدجلیل جلالی فر» عضو هیئت مدیره اتاق ایران و روسیه اهدا شد.