هشدار دبیر فدراسیون ورزشهای همگانی به خاطر کم تحرکی و چاقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی، محمدرضا فروحی که به یزد سفر کرده بود، با بیان اینکه کم تحرکی از جمله رفتارهای پرخطر برای تأمین سلامت عمومی است، اظهار کرد: با توجه به پایش‌های وزارت بهداشت ۵۹ درصد مردم کشور دچار وزن بالا و چاقی هستند.

وی با اشاره به این‌که ۵۶ درصد مردم دچار کم تحرکی هستند افزود: از این تعداد ۴۷ درصد مردان و ۶۴ درصد زنان دچار کم تحرکی هستند.

دبیر فدراسیون ورزشهای همگانی کشور با بیان این‌که تا قبل از کرونا ۲۱ درصد دانش آموزان کم تحرک و چاقی بودند گفت: در مدت شیوع ویروس کرنا و تعطیلی مدارس کم تحرکی و چاقی در بین دانش آموزان به ۳۱ درصد افزایش یافته است.

فروحی از پایین بودن سرانه ورزش در بین مردم استان یزد خبر داد و تصریح کرد: استان یزد نیز جزو سه استان اول کشور در بحث شیوع کم تحرکی سطح کشور است.

وی با بیان این‌که مخاطب فدراسیون ورزش‌های همگانی ۸۰ درصد مردم کشور هستند، خاطرنشان کرد: این فدراسیون برای تمام سنین برنامه‌های مختلفی دارد.

دبیر فدراسیون ورزشهای همگانی کشور بیان کرد: فدراسیون ورزش‌های همگانی برنامه‌های مختلفی در یک افق بلند مدت و علمی در چهار محور جامعه فعال، محیط فعال، مردم فعال و سیستم فعال تدوین کرده که طبق جدول زمان بندی اجرایی می‌شود.

فروحی در پایان با بیان این‌که افزایش تحرک بین افراد مختلف جامعه همه دستگاه‌ها باید فعال شوند، خاطرنشان کرد: استان یزد توانسته رتبه ششم کشور در بحث جذب مخاطب به ورزش‌های خانگی را به خود اختصاص دهد.