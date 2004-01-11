41 درصد از داوطلبان ثبت نام كننده در حوزه انتخابيه تهران رد صلاحيت شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، تا ساعت 30/1 دقيقه بامداد امروز يكشنبه از مجموع 2090 نفر داوطلبان ثبت نام كننده براي نامزدي مجلس هفتم در حوزه تهران، صلاحيت تعداد 877 نفر تا اين لحظه از سوي هيأت نظارت بر انتخابات رد شده است.

نام حدود 16 نفر از نمايندگان فعلي مجلس كه براي نامزدي در اين حوزه ثبت نام كرده بودند، در بين رد صلاحيت شدگان از سوي هيأت نظارت به چشم مي خورد.

بر پايه اين خبر، 41 درصد از داوطلبان ثبت نام كننده در حوزه انتخابيه تهران رد صلاحيت شده اند.

صلاحيت چند تن از داوطلبان شاخص عضو گروه هاي دوم خردادي در بين تأييد صلاحيت شدگان به چشم مي خورد كه مهدي كروبي، مجيد انصاري، علي اكبر محتشمي پور، عليرضا محجوب، سهيلا جلودارزاده ، فاطمه راكعي، يدالله اسلامي، علي هاشمي بهرامي، جميله كديور و جلايي پور از جمله آنان مي باشند.

همچنين حداد عادل و شمس الدين وهابي از ديگر داوطلبان تأييد صلاحيت شده در اين حوزه انتخابيه مي باشند.