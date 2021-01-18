لزوم حل مشکلات کمربندی شرقی ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر امروز دوشنبه در کمیسیون ایمنی راه‌های استان خواستار اولویت بندی مشکلات و گره‌های ترافیکی راه‌های استان شد و اظهار کرد: در کمربندی شرقی ایلام نیاز به دو مورد دوربرگردان داریم.

وی با بیان این مطلب که در ایمنی راه‌ها همه‌ی دستگاه‌ها زحمت می کشند و جای تقدیر دارد، بیان کرد: ما در حوزه‌ی راه‌های استان خلاء هایی داریم که باید با برگزاری جلسات هماهنگی و پیگیری در حین انجام پروژه مشکلات برطرف شود.

معاون عمرانی استاندار با تأکید بر اینکه مشاور باید مسائل و مشکلات را پیش بینی کند، ادامه داد: در گزارش‌هایی که از راه‌های استان تهیه می‌شود مشکلات و خواسته‌های استان بطور جدی مد نظر قرار گیرد و به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: لازم است در تعریف پروژه‌ها جمعیت استان را همان جمعیت اربعین ببینیم و حساسیت‌های زیادی بر روی جزئیات داشته باشیم.

کرمی همچنین خواستار تعیین اولویت‌های کمیسیون ایمینی راه‌ها شد و ابراز داشت: با تعیین اولویت‌ها باید بر اساس آن حرکت کنیم و در مشکلات راه‌ها، تصادفات و دیگر مسائل اولویت‌ها را مشخص کنیم و به دنبال رفع این مشکلات باشیم.