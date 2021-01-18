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۲۹ دی ۱۳۹۹، ۱۶:۳۵

معاون استاندار ایلام تاکید کرد؛

لزوم حل مشکلات کمربندی شرقی ایلام

لزوم حل مشکلات کمربندی شرقی ایلام

ایلام-معاون عمرانی استاندار ایلام بر لزوم حل مشکلات کمربندی شرقی ایلام تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر امروز دوشنبه در کمیسیون ایمنی راه‌های استان خواستار اولویت بندی مشکلات و گره‌های ترافیکی راه‌های استان شد و اظهار کرد: در کمربندی شرقی ایلام نیاز به دو مورد دوربرگردان داریم.

وی با بیان این مطلب که در ایمنی راه‌ها همه‌ی دستگاه‌ها زحمت می کشند و جای تقدیر دارد، بیان کرد: ما در حوزه‌ی راه‌های استان خلاء هایی داریم که باید با برگزاری جلسات هماهنگی و پیگیری در حین انجام پروژه مشکلات برطرف شود.

معاون عمرانی استاندار با تأکید بر اینکه مشاور باید مسائل و مشکلات را پیش بینی کند، ادامه داد: در گزارش‌هایی که از راه‌های استان تهیه می‌شود مشکلات و خواسته‌های استان بطور جدی مد نظر قرار گیرد و به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: لازم است در تعریف پروژه‌ها جمعیت استان را همان جمعیت اربعین ببینیم و حساسیت‌های زیادی بر روی جزئیات داشته باشیم.

کرمی همچنین خواستار تعیین اولویت‌های کمیسیون ایمینی راه‌ها شد و ابراز داشت: با تعیین اولویت‌ها باید بر اساس آن حرکت کنیم و در مشکلات راه‌ها، تصادفات و دیگر مسائل اولویت‌ها را مشخص کنیم و به دنبال رفع این مشکلات باشیم.

کد مطلب 5124933

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