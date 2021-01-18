به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم فوتبال پرسپولیس مقابل فولاد خوزستان از ساعت ۱۶:۴۰ امروز در ورزشگاه آزادی آغاز شد که نیمه نخست با برد یک بر صفر تیم میزبان همراه بود.

مهدی عبدی (۲۹) تک گل پرسپولیس را در نیمه اول به ثمر رساند.

شاگردان یحیی گل محمدی در حالی به پیروزی در ۴۵ دقیقه نخست این بازی رسیدند که بازی را از همان دقایق ابتدایی تهاجمی آغاز کردند. سرخپوشان پایتخت در دقایق ابتدایی با نفوذهای وحید امیری به پشت محوطه جریمه فولاد رسیدند اما دفاع پرتعداد اهوازی ها موقعیت جدی روی دروازه محسن فروزان ایجاد نکرد.

هر چه از زمان بازی گذشت شاگردان جواد نکونام تسلط بیشتری روی توپ و میدان پیدا می کردند تا با نفوذ بازیکنان سرعتی خود نظیر عباسی، احمدزاده و حردانی روی دفاع پرسپولیس فشار بیاورند.

سرعت بالای چرخش توپ از سوی فولادی ها سبب شد تا مدافعان پرسپولیس چاره ای جز دفع توپ های این تیم به قصد کرنر نداشته باشند.

ارسال کرنرهای خطرناک از سوی آیاندا پاتوسی یکی از تاکتیک های نکونام برای رسیدن تیمش به گل در بازی با پرسپولیس بود. اتفاقی که موسی کولیبالی در دقیقه ۲۶ نزدیک بود تبدیل به گل کند اما ضربه سر مدافع فولاد به تیر دروازه پرسپولیس خورد و وارد گل نشد.

در ادامه بازیکنان پرسپولیس با حفظ توپ توانستند بار دیگر مالکیت بازی را بر عهده بگیرند تا بالاخره در دقیقه ۲۹ مهدی عبدی با ضربه سرکش خود دروازه فولاد را روی توپ ارسال وحید امیری و دفع فولادی ها تبدیل به گل کند تا دو تیم با همین یک گل به رختکن رفته و استراحت بین دونیمه را پشت سر بگذارند.

شایان ذکر است دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ایران نیز از نزدیک به تماشای این دیدار نشست.