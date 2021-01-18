به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان از دو کشور یونان و ترکیه خواست تا به گفتگوهای سازنده برای حل و فصل اختلافات با یکدیگر ادامه دهند.

به گزارش آناتولی، وزیر خارجه آلمان از آنکارا و آتن خواست از طریق گفتگوهای مستقیم و «راه‌حل محور»، اختلافات فیمابین را حل کرده و تنش‌ها در شرق دریای مدیترانه را کم کنند.

گفتنی است که وزارت امور خارجه ترکیه دوازدهم ژانویه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که شصت و یکمین دور مذاکرات اکتشافی با یونان ۲۵ ژانویه ۲۰۲۱ در استانبول برگزار خواهد شد.

مذاکرات ترکیه و یونان ۱۲ مارس ۲۰۱۲ به منظور تامین بستری برای راه حل عادلانه، پایدار و جامعِ مورد قبول هر دو طرف درباره مشکلات اژه در آنکارا آغاز شده بود.

گفتنی است، دلیل اصلی شدت گرفتن تنش‌ها میان ترکیه و یونان، اقدام ترکیه در انجام اکتشاف و استخراج نفت و گاز از دریای مدیترانه و مناطق نزدیک به جزایر یونان است.