  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۹ دی ۱۳۹۹، ۱۹:۴۸

درباره تنش‌ها میان آنکارا و آتن؛

برلین: ترکیه و یونان به گفتگوهای راه‌حل محور ادامه بدهند

برلین: ترکیه و یونان به گفتگوهای راه‌حل محور ادامه بدهند

وزیر خارجه آلمان درباره تنش‌ها میان آنکارا و آتن گفت: ترکیه و یونان به گفتگوهای راه‌حل محور ادامه بدهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان از دو کشور یونان و ترکیه خواست تا به گفتگوهای سازنده برای حل و فصل اختلافات با یکدیگر ادامه دهند.

به گزارش آناتولی، وزیر خارجه آلمان از آنکارا و آتن خواست از طریق گفتگوهای مستقیم و «راه‌حل محور»، اختلافات فیمابین را حل کرده و تنش‌ها در شرق دریای مدیترانه را کم کنند.

گفتنی است که وزارت امور خارجه ترکیه دوازدهم ژانویه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که شصت و یکمین دور مذاکرات اکتشافی با یونان ۲۵ ژانویه ۲۰۲۱ در استانبول برگزار خواهد شد.

مذاکرات ترکیه و یونان ۱۲ مارس ۲۰۱۲ به منظور تامین بستری برای راه حل عادلانه، پایدار و جامعِ مورد قبول هر دو طرف درباره مشکلات اژه در آنکارا آغاز شده بود.

گفتنی است، دلیل اصلی شدت گرفتن تنش‌ها میان ترکیه و یونان، اقدام ترکیه در انجام اکتشاف و استخراج نفت و گاز از دریای مدیترانه و مناطق نزدیک به جزایر یونان است.

کد مطلب 5125011

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه