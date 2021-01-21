استقلال مزد شجاعتش را گرفت/ این تیم لایق قهرمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم استقلال در یکی از آخرین دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر موفق شد میزبانش تراکتور را در تبریز با نتیجه قابل توجه ۳ بر یک شکست داده تا با پشت سر گذاشتن صنعت نفت، به تنهایی در صدر جدول لیگ برتر قرار گیرد.

ایمان عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این بازی اظهار داشت: بازی خوبی را از دو تیم شاهد بودیم و به نظر من هر دو تیم برای پیروزی به میدان آمده بودند و از حق نگذریم هر دو تیم با ارائه یک بازی فنی خوب، دور از حاشیه و کاملاً جوانمردانه در صدد کسب امتیازات کامل بازی بودند.

وی بیان داشت: استقلال با جسارت و شجاعت فراوان در خانه تراکتور به میدان رفت و در نهایت هم مزد این جسارت و شجاعتش را گرفت. فکری برای همه دقایق بازی برنامه داشت و وقتی در نیمه دوم با بازی تهاجمی تراکتور روبرو شد، با تغییر تاکتیک از روزنه‌های خط دفاعی این تیم استفاده کرد.

مهاجم پیشین آبی پوشان در ادامه بیان داشت: خدا را شکر می‌کنم که مهاجمان استقلال به روزهای خوب خود بازگشته‌اند و هر ۳ در این دیدار نقش مهمی داشتند. شیخ ۲ گل زد، قایدی یک گل زد و یک پاس گل داد و بالاخره ارسلان هم یک پاس گل مهم داد و از همه مهم‌تر اینکه هر ۳ نفر توانستند وظیفه اصلی خود که پرس از جلو بود را به خوبی انجام دهند.

مربی پیشین آبی پوشان گفت: در میانه زمین استقلال در این بازی یک بازیکن بسیار خودنمایی کرد که او داریوش شجاعیان بود. آمادگی شجاعیان باعث شد تا خلاء هافبک بازیساز کمتر به چشم آید. گل سوم آبی‌ها با اینکه با پاس قایدی و ضربه نهایی شیخ به ثمر رسید، اما حاصل جنگندگی، توپگیری و بازیسازی شجاعیان بود و همین گل بود که آب پاکی را روی دست تراکتوری‌ها ریخت.

عالمی در ادامه گفت: استقلال امروز شایسته مکانی که در جدول به دست آورده می‌باشد و با ادامه این روند می‌تواند امسال اتفاقات خوبی را رقم بزند. صحبت کردن از قهرمانی در هفته یازدهم خیلی زود است، اما تیمی که من امروز مشاهده می‌کنم، این شایستگی را دارد.