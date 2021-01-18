اعطای تسهیلات کمک معیشتی کرونا به ۱۳ هزار نفر از فعالان حمل و نقل

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم قدمی در جلسه هم اندیشی، تحلیل عملکرد و ارائه راهکارهای لازم برای ارتقا خدمات ادارات ستادی حوزه معاونت حمل و نقل با ابراز رضایت و قدردانی از تلاش بی وقفه و شبانه روزی کارکنان این حوزه، گفت: ارتقا خدمات به فعالان و کاربران حمل و نقل عمومی در اولویت برنامه‌های این معاونت است که خوشبختانه در پی زحمات شبانه روزی همه همکاران و مدیریت مبتنی بر برنامه رؤسای ادارات ستادی، عملکرد حوزه معاونت حمل و نقل، رضایتمندی مردم، مدیریت اداره کل و مسئولان سازمانی را در پی داشته است.

وی با تاکید بر تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق کاربران حوزه معاونت حمل و نقل، افزود: امسال با وجود همه مشکلات و محدودیت‌های شیوع کرونا، شاهد ایثار شبانه روزی فعالان حوزه حمل و نقل، شرکت‌ها، انجمن‌ها، صنوف و رانندگان حوزه حمل و نقل عمومی برون شهری و پیگیری جدی مطالبات صنوف حمل و نقل توسط کارکنان حوزه معاونت حمل و نقل بودیم که جای قدردانی دارد.

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان، توزیع بیش از ۱۱۵ هزار حلقه لاستیک، ثبت نام و پیگیری اعطای تسهیلات کمک معیشتی کرونا به بیش از ۱۳ هزار نفر از فعالان حمل و نقل، به روز رسانی ناوگان ملکی شرکت‌های کالا، تلاش مستمر در تحلیل تصادفات و کاهش تلفات جاده‌ای، اجرای طرح‌های آموزشی کاربران آسیب پذیر و ایمن سازی مدارس حاشیه راه، ساماندهی ناوگان وانت بار، برقراری گشت‌های نظارتی یکپارچه در سطح استان و شدت بخشیدن به نظارت‌های کارشناسی و تخصصی را از خدمات شاخص این حوزه عنوان کرد.