۲۵۰۰ واحد مسکن محرومان در کهگیلویه و بویراحمد احداث شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری دوشنبه شب در جمع خبرنگاران افزود: دیگر واحدهای باقیمانده نیز با تلاش مدیران تا پایان سال جاری تکمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه جاده استراتژیک پاتاوه به دهدشت، بیمارستان‌های گچساران، باشت و بهمئی نیز در آینده نزدیک به بهره برداری می رسند، گفت: اعتبارات عمرانی استان نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد افزایش داشته است.

کلانتری تصریح کرد: در سال جاری ۲۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه به استان ابلاغ شده و مدیران باید برای جذب اسناد خزانه در مدت زمان باقی مانده اقدام کنند.

وی افزود: اکنون یکهزار و ۵۰۰ پروژه در استان فعال است.