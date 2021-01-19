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۳۰ دی ۱۳۹۹، ۹:۲۰

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

۲۵۰۰ واحد مسکن محرومان در کهگیلویه و بویراحمد احداث شده است

۲۵۰۰ واحد مسکن محرومان در کهگیلویه و بویراحمد احداث شده است

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: از مجموع ۳۵۰۰ واحد در حال ساخت مسکن محرومان در بازه زمانی کمتر از یکسال ۲۵۰۰ واحد آن احداث شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری دوشنبه شب در جمع خبرنگاران افزود: دیگر واحدهای باقیمانده نیز با تلاش مدیران تا پایان سال جاری تکمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه جاده استراتژیک پاتاوه به دهدشت، بیمارستان‌های گچساران، باشت و بهمئی نیز در آینده نزدیک به بهره برداری می رسند، گفت: اعتبارات عمرانی استان نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد افزایش داشته است.

کلانتری تصریح کرد: در سال جاری ۲۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه به استان ابلاغ شده و مدیران باید برای جذب اسناد خزانه در مدت زمان باقی مانده اقدام کنند.

وی افزود: اکنون یکهزار و ۵۰۰ پروژه در استان فعال است.

کد مطلب 5125155

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