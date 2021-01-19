سوابق نیروهای گارد ملی مستقر در واشنگتن بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست وزارت دفاع آمریکا از بررسی سوابق نیروهای گارد ملی که به منظور تامین امنیت مراسم تحلیف جو بایدن در واشنگتن مستقر شده اند، خبر داد.

بر اساس این گزارش، کریستوفر میلر گفت که پنتاگون سوابق ۲۵ هزار نیروی گارد ملی مستقر در واشنگتن را بررسی می کند.

میلر با ادعای اینکه هیچ اطلاعاتی در مورد تهدیدهای داخل گارد ملی وجود ندارد در عین حال افزود که از هیچ اقدامی برای تامین امنیت پایتخت آمریکا همزمان با تحلیف بایدن دریغ نخواهند کرد.

سرپرست پنتاگون گفت: ما از پشتیبانی اف بی آی برای کمک به این وظیفه و برای هر یک از ۲۵ هزار نظامی مستقر در این منطقه، قدردانی می‌کنیم.

مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا قرار است روز چهارشنبه در مقابل ساختمان کنگره آمریکا برگزار شود.