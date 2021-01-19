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۳۰ دی ۱۳۹۹، ۷:۱۰

بعد از بازی با فولاد صورت گرفت

استعفای دو عضو هیات مدیره پرسپولیس/ رسول پناه امروز رفتنی است؟

استعفای دو عضو هیات مدیره پرسپولیس/ رسول پناه امروز رفتنی است؟

دو عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس بعد از بازی با فولاد استعفا کردند و با درخواست علی رغبتی برای کنار رفتن از این باشگاه موافقت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان بازی پرسپولیس با فولاد خوزستان که با برد دو بر یک سرخپوشان تهران همراه بود، علی رغبتی عضو و مهدی رسول پناه رئیس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس از سمت خود استعفا کردند.

وزارت ورزش و جوانان شب گذشته با استعفای رغبتی موافقت کرد و به احتمال زیاد امروز هم با استعفای رسول پناه و جدایی او از کادر مدیریتی پرسپولیس موافقت خواهد شد.

این موضوعی است که شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی مطرح شد و باشگاه پرسپولیس هم فیلم این بخش از برنامه را در رسانه خود منتشر کرد.

مهدی رسول پناه از جمله مدیران جنجالی پرسپولیس در ماه‌های گذشته بوده است. رسول پناه در یک دوره و بعد از جدایی محمدحسن انصاریفرد از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس، به عنوان سرپرست این باشگاه مشغول فعالیت شد. هرچند مطالبات سنگین برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق سرخپوشان در این دوره پرداخت شد اما انتشار فیلم اظهارات عجیب و غریب از رسول پناه و موضعگیری‌های او علیه بازیکنان و مربیان موج شدیدی از انتقادات را به دنبال داشت.

این موضوع با جدایی چند بازیکن کلیدی پرسپولیس از جمله مهدی ترابی، شجاع خلیل زاده و بشار رسن اوج گرفت و یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس را هم به واکنش واداشت. گل محمدی آخرین بار بعد از تساوی پرسپولیس مقابل استقلال در مصاحبه خود به وزارت ورزش اولتیماتوم داده بود که رسول پناه باید تا ۴۸ ساعت بعد از دربی برکنار شود!

کد مطلب 5125166

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    نظرات

    • IR ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
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      الله اکبر از این همه قدرت. یاد التماسها و اشکهای هوادارای استقلال زمان فراری دادن استرا افتادم.
    • محمدولی خضری IR ۲۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
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      سلام، واقعا از مسئولان وزارت این کشور، باید دستهای اینها رو بوسید که با دستاشون تبر به ریشه ورزش ملت میزنن،،، وزیر ورزش از خودت خجالت بکش و آقای رسول پناه رو بیرون کنید، با قلب نیمی از این کشور بازی نکن

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