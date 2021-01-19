انصارالله به توافقنامه صلح استکهلم پایبند است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «محمد عبدالسلام» سخنگوی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که این جنبش هم چنان بر مفاد توافقنامه صلح استکهلم پایبند است.

وی بعد از گفتگوی تلفنی با نماینده سوئد در یمن تاکید کرد: ما در خصوص اوضاع انسانی و سیاسی یمن بحث و تبادل نظر کردیم.

عبدالسلام ادامه داد: در این تماس تلفنی اقدامات مزدوران ائتلاف متجاوز سعودی به اطلاع نماینده سوئد رسید و در آن بر تمایل اجرای توافق صلح سوئد و ادامه اجرای آن و نیز تلاش های مثبت در پرونده تبادل اسیران تأکید کردیم.

پیشتر، سخنگوی جنبش انصارالله یمن اعلام کرده بود که ائتلاف متجاوز سعودی برای حمله به یمن و تداوم جنگ در این کشور بر روی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حساب باز کرده بود.

وی افزود: کسانی که روی دونالد ترامپ حساب باز کرده بودند باید شرایط کنونی را بسنجند و تجاوز به یمن را سریعاً متوقف کنند.