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۳۰ دی ۱۳۹۹، ۸:۲۸

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

۴۰ هزار نفر به هرمزگان وارد شدند/ احتمال وقوع موج جدید کرونا

۴۰ هزار نفر به هرمزگان وارد شدند/ احتمال وقوع موج جدید کرونا

بندرعباس - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به ورود بیش از ۴۰ هزار نفر بدون توجه به شیوع کرونا به هرمزگان، گفت: احتمال وقوع موج جدید کرونا در هرمزگان وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حسین پور در تشریح وضعیت استان هرمزگان در تعطیلات گذشته، افزود: مهمترین مشکل این روزهای ما مسافرانی هستند که با خودروهای شخصی از سراسر کشور به استان هرمزگان سفر کرده‌اند.

وی اظهار کرد: متأسفانه در تعطیلات اخیر بیش از ۴۰ هزار نفر بدون توجه به خطر شیوع کرونا به استان هرمزگان و از جمله جزایر خلیج فارس سفر کردند که این موضوع نگران کننده است.

حسین پور با بیان اینکه احتمال اینکه وضعیت استان طی روزهای آینده از آبی به زرد، نارنجی و یا حتی قرمز هم تبدیل شود، وجود دارد، تصریح کرد: طی روزهای گذشته ۸۵۰ تست از سرنشینان خودروهای شخصی در مبادی ورودی به جزایر هرمزگان گرفته شد و امکان گرفتن تست از همه مسافران وجود نداشت.

وی خاطرنشان کرد: ورود حجم زیاد مسافر به هرمزگان طی روزهای گذشته نگران کننده است و احتمال اینکه موج جدیدی از شیوع کرونا طی هفته‌های آینده در هرمزگان اتفاق بیفتد، دور از انتظار نیست.

کد مطلب 5125202

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