آماده باش دستگاه ها برای خدمات رسانی در سرما و یخبندان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رازجویان صبح سه شنبه در جلسه شورای ترافیک مازندران با تاکید بر اینکه مردم باید در جاده‌های استان احساس آرامش داشته باشند، تصریح کرد: با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی، در روزهای آینده شاهد کاهش شدید دما و بارش برف در جاده‌های مواصلاتی استان خواهیم بود که خدمت رسانی به موقع دستگاه‌های متولی و مربوطه را می‌طلبد.

معاون استاندار مازندران با اشاره به قطعی برق در بعضی جاده‌های استان، افزود: این قطعی‌ها به این دلیل است که برق خانه‌های مردم و هم استانی‌های عزیز قطع نشود.

رازجویان ادامه داد: از مردم انتظار داریم ضمن صرفه جویی در مصرف برق و گاز، در جاده‌های استان ایمن و بااطمینان رانندگی کنند تا این بحران پشت سر گذاشته شود.

معاون استاندار مازندران با اشاره به وضعیت استان مازندران در پی شیوع کرونا، اظهار داشت: با توجه به منع رفت و آمد شبانه در استان، انتظار می‌رود نیروی انتظامی با متخلفین برخورد جدی داشته باشد.

رازجویان ادامه داد: تردد مسافران و مردم در جاده‌های استان می‌تواند باعث افزایش شیوع کرونا در استان شود.

وی بار دیگر بر حذف نقاط حادثه خیز در جاده‌های استان تاکید کرد و افزود: هر چه تعداد نقاط حادثه خیز در جاده‌های استان کمتر شود، ضریب امنیت و حفظ جان مردم در جاده‌ها افزایش می‌یابد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران در بخشی دیگر از صحبت‌هایش، با بیان اینکه توسعه متوازن باید در اجرای پروژه‌های ترافیکی استان دیده شود، اظهار داشت: از فرمانداران انتظار می‌رود جلسات شورای ترافیک شهرستان‌ها را به صورت منظم برگزار و بر اجرای مصوبات این جلسات تاکید داشته باشند.

ضرورت استاندارد و بهسازی پل‌های عابر پیاده

رازجویان در مورد استانداردسازی و بهسازی پل‌های عابر پیاده نیز گفت: استانداردسازی پل‌های عابر پیاده جهت افزایش استفاده مردم از آنها و کاهش آمار تصادفات ضروری است.

معاون استاندار مازندران ضمن دعوت شهرداران به شناسایی نقاط پرترافیک و ارائه راهکار کارشناسی شده جهت کاهش بار ترافیکی در شهرها، تصریح کرد: در اجرای پروژه‌های ترافیکی باید آرامش تمام اقشار مانند معلولین و نابینایان نیز دیده شود.

معاون استاندار مازندران ادامه داد: در فصل زمستان شایسته نیست که جاده‌های اصلی استان به دلیل یخبندان و بارش برف، مسدود شوند لذا کوتاهی هیچ دستگاهی را نخواهیم پذیرفت.

رازجویان با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی در برابر جان مردم باید احساس مسئولیت داشته باشند، افزود: پروژه‌های حوزه‌ی راه استان باید به بهترین شکل و با امنیت و ایمنی مناسبی اجرایی شوند تا ضمن کاهش تصادفات و تلفات جانی، از هدررفت بیت‌المال جلوگیری به‌عمل آید.