واژگونی مینی بوس یک کشته و دو مجروح به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ "فرهاد ذاکری منش" با اعلام این خبر، اظهار داشت: ساعت ۷:۴۰ سه شنبه در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و اعلام واژگونی یک دستگاه مینی بوس در لاین شمالی آزاد راه "قزوین – کرج" مقابل نیرو گاه " شهید رجایی"، بلافاصله عوامل انتظامی و پلیس راه به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های مأموران مشخص شد یک دستگاه مینی بوس با ۴ سرنشین واژگون که در این حادثه یک نفر از سرنشینان مینی بوس در دم فوت و ۲ سرنشین دیگر مجروح و توسط عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس پلیس راه استان قزوین در خاتمه با اشاره به اینکه علت این سانحه از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات رانندگی از بروز چنین حوادث مرگباری جلوگیری کنند.

