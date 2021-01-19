به گزارش خبرنگار مهر، وحید کرم‌الهی امروز سه شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها با اشاره به پروژه‌های قابل افتتاح در دهه فجر امسال، اظهار داشت: پروژه کریدور بزرگراهی غرب تفویضی به استان ۹۴ کیلومتر بوده و شامل چهار خطه خرم آباد - نورآباد به طول ۸۰ کیلومتر و محور الشتر - فیروزآباد به طول ۱۴ کیلومتر است که در سنوات گذشته ۶۲.۵ کیلومتر از آن از خرم‌آباد تا پلیس راه الشتر به طول ۳۷ کیلومتر و حدود ۹ کیلومتر از ورودی روستای «ورمزیار» تا پمپ بنزین فیروزآباد و بعد از روستای «گاوکش» تا نورآباد به طول ۹ کیلومتر و ۷.۵ کیلومتر از محور الشتر- فیروزآباد به بهره برداری رسیده است.

وی، بیان داشت: در صورت تأمین اعتبار، ۲۷ کیلومتر باقیمانده از این محور نیز تا پایان سال مالی و تیرماه ماه ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسید.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه عملیات انجام شده در محور فیروز آباد - الشتر شامل ارزیابی، تملک اراضی، خاکبرداری، خاک ریزی، احداث ابنیه فنی، دو لایه «ساب بیس» آهکی، یک لایه «بیس» و دولایه آسفالت است، گفت: اعتبار هزینه شده در ۴.۵ کیلومتر این محور تاکنون بالغ بر ۸ میلیارد تومان بوده که برای تکمیل آن به اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان نیاز است.

کرم الهی در خصوص محور کوهدشت - خرم‌آباد گفت: این مسیر ۸۷ کیلومتر دارد که تاکنون ۶۵.۵ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده و تا دهه فجر ۸.۵ کیلومتر دیگر آن به بهره برداری خواهد رسید و ۱۳ کیلومتر دیگر آن با سرعت قابل قبولی در حال انجام است.

وی اعتبار هزینه شده برای ۸.۵ کیلومتر قابل افتتاح محور کوهدشت - خرم‌آباد را بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برای تکمیل کل محور اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان نیاز است.