آزمون آزمایشی برای داوطلبان آزمون دستیاری فوق تخصصی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی در روز پنجشنبه ۲ بهمن ماه ۹۹ برگزار می شود و داوطلبان از ۳۰ دی می توانند کارت آزمون را دریافت کنند.

با توجه به اینکه سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی به صورت الکترونیک برگزار می شود، مرکز سنجش آموزش پزشکی به منظور آشنایی داوطلبان با محیط نرم افزار، آزمون آزمایشی الکترونیک برگزار می کند.

داوطلبان می توانند از ساعت ۱۱ امروز سه شنبه ۳۰ دی ماه با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir با وارد کردن کد ملی، وارد محیط نرم افزاری آزمون شده، به سئوالات پاسخ دهند و با محیط نرم افزار آشنایی پیدا کنند. این آزمون آزمایشی تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۳۰ دی ماه ۹۹ فعال خواهد بود.

تمام شرکت کنندگان اجازه شرکت در آزمون آزمایشی را خواهند داشت.

داوطلبانی که دارای نقص مدارک هستند امکان دریافت کارت ورود به جلسه و تکمیل فرم خوداظهاری برای آنها وجود ندارد و به تبع آن اجازه شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

شرکت در آزمون آزمایشی به منزله مجوز حضور در آزمون روز پنجشنبه ۲ بهمن نیست و افراد دارای نقص مدرک باید نقص مربوطه را رفع کنند.