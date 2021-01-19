رونمایی از ۳ ماده اولیه دارویی و یک داروی جدید ضد کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر صبح امروز در حاشیه مراسم رونمایی از محصولات دارویی جدید گفت: مواد اولیه دارویی جدید در حوزه داروهای قلبی_عروقی، صرع و گوارشی هستند.

وی گفت: همچنین یک داروی مؤثر در درمان کرونا امروز به خط تولید رسیده که جزو داروهای جدید در جهان است که تا کنون وارد می‌شد و تولید آن در داخل کشور باعث کاهش ارزبری و کاهش هزینه‌های درمان بیماران می‌شود.

مخبر در خصوص آخرین روند ساخت واکسن ایرانی کرونا گفت: این کار طبق پروتکل‌هایی که وزارت بهداشت تعیین کرده به خوبی پیش می‌رود و امروز به گروه سوم از آن ۵۶ داوطلب واکسن تزریق خواهد شد.

مخبر در خصوص وضعیت ۱۴ نفری که پیش از این تست واکسن ایرانی کرونا بر روی آنان انجام شده است هم گفت: ۱۴ نفری که تا الان واکسن تزریق کرده‌اند حالشان خوب است و هیچ عوارضی نداشته‌اند و بیش از آنکه تصور می‌کردیم جواب داده واکسن حتماً جواب خواهد داد.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام افزود: واکسن کرونا وقتی اثر دارد که در اختیار مردم قرار گیرد که در این خصوص ظرف یک ماه آینده به دو تا سه میلیون دوز در ماه خواهیم رسید و ظرف سه تا چهار ماه آینده این عدد به ۱۲ تا ۱۴ میلیون می‌رسد.

وی ادامه داد: بحث تولید آزمایشگاهی واکسن یک موضوع است که در ستاد اجرایی از سه مسیر دیگر تا پیش از عید به تست انسانی می‌رسد و در جاهای دیگر هم این کار دارد انجام می‌شود اما آن چیزی که مهم است تولید انبوه است یعنی واکسن وقتی اثر دارد که در اختیار مردم قرار گیرد که در این خصوص ظرف یک ماه آینده به دو تا سه میلیون دز در ماه خواهیم رسید و ظرف سه تا چهار ماه آینده این عدد به ۱۲ تا ۱۴ میلیون می‌رسد که اگر این اتفاق رخ دهد کشور از این لحاظ مشکل نخواهد داشت.

مخبر خاطرنشان کرد: در مورد ماسک زمانی حرفی زدیم اما عده‌ای فکر کردند شعار است اما امروز بیش از ۱۰۰ میلیون ماسک فقط در انبارها موجود است و سه کشور اروپایی و منطقه‌ای درخواست خرید ماسک از ما دارند در بحث ونتیلاتور هم همین است.

این مسئول ادامه داد: تست سریع را به ما ندادند ولی بچه‌های ما زیر دو هفته توانستند این کیت را بسازند و امروز یک میلیون کیت در انبار موجود داریم. همین الان شش کشور که سه کشور اروپایی هستند درخواست خرید این کیت را دارند.

وی خاطرنشان کرد: بحث واکسن را در کشور به نقطه‌ای خواهیم رساند که بیش از نیاز تولید کنیم.

وی در ادامه در خصوص تولید دارو در کشور هم گفت: یکی از جهت‌گیری‌های جدی ستاد در چند سال گذشته بحث پر کردن خلأ داروهایی است که در کشور تولید نمی‌شود. الان ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز در کشور تولید می‌شود و سه درصد واردات داریم ولی این سه درصد ۳۵ درصد قیمت تمام شده دارو را تشکیل می‌دهد.

مخبر خاطرنشان کرد: شهرک دارویی برکت برای این تشکیل شده که هم توسط ستاد اجرایی و هم مردم که اولویت ما هم هستند این سه درصد تولید شود و تاکنون شرکت‌های متعددی در این شهرک راه افتاده تا این سه درصد را تأمین کنند.

وی درباره رونمایی‌هایی که امروز صورت گرفت هم اعلام کرد: امروز سه ماده اولیه مربوط به داروهای قلب و عروق و صرع و.. و یک داروی دیگر در بخش کرونا رونمایی شد.

مخبر با بیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا یکی از سیاست‌های اصلی ما این بود که هر دارویی از هر نقطه دنیا که احتمال اثر داشته مثل رمدسیویر را بسازیم و بعضی از داروها را زیر دو هفته ساخته‌ایم، گفت: امروز ورمکتین تقریباً جزو داروهایی جدید است که تشخیص این بوده که اثر دارد که زیر یک ماه در کشور تولید کرده‌ایم ما جزو چهار کشوری هستیم که توانستیم دارو را تولید کنیم و تا ۹۰ درصد زیر قیمت تمام شده خارجی آن را در اختیار مردم قرار می‌دهیم.

مخبر در خصوص تحریم اخیر هم گفت: دشمن با مردم ما مشکل دارد با شخصیت‌های ما مشکل ندارد چون از مردم آسیب دیده است. مردم شاه و آمریکایی‌ها را بیرون کردند اینکه عقده جدی در دشمن است از مردم است. هر کانونی که به مردم خدمت کند اینها با آن مشکل پیدا می‌کنند. اولاً این تحریم هیچ تأثیری در روند و برنامه‌های ما ندارد روی شخص من هم هیچ اثری ندارد این یک خباثتی بود که ما می‌گفتیم و عیان شد و دیدند که یک تشکیلاتی که در خدمت مردم است آن هم در وضعیت کرونا تحریم می‌کنند و به کوری چشم دشمن ما بهتر و قوی‌تر از گذشته ادامه خواهیم داد.