به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیه الله در همایش مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس که صبح امروز (سه‌شنبه) در باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، اظهار داشت: ما هنوز نتوانسته‌ایم حق دفاع مقدس را ادا کنیم و رهبر معظم انقلاب بارها بر این مهم تاکید کرده‌اند.

وی دفاع مقدس را یک بُعد قابل توجه انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: ایستادگی و مقاومت و عزتی که امروز ایران دارد نتیجه دفاع مقدس است و اوج این عزت و عظمت را در تشییع حاج قاسم سلیمانی در ایران و منطقه دیدید.

فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیه الله تصریح کرد: حاج قاسم سلیمانی هم هرچه داشت از دفاع مقدس بود او در دفاع مقدس بزرگ شد و رشد پیدا کرد و توانست به خوبی این راه را ادامه دهد و اینگونه مورد قدردانی ملت‌های مختلف قرار گرفت. البته دفاع مقدس ابعاد بسیاری دارد که مقاومت و جهاد تنها یک بُعد از آن است و ما باید با استفاده از تمام امکانات و ظرفیت‌ها ابعاد دیگر دفاع مقدس را به جهانیان و آیندگان نشان دهیم.

سرلشکر جعفری بخش اعظمی از انقلاب اسلامی ایران را مدیون دفاع مقدس دانست و گفت: ما مراحلی مختلفی از انقلاب را مانند مبارزه با رژیم شاه، تشکیل حکومت و دفاع از آن را گذرانده‌ایم که همه این اقدامات به نوعی سلبی بوده و در مقابل جنگ‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی اجتماعی، دفاعی و امنیتی و رسانه‌ای دشمنان دشمن ایستاده و امروز به اوج اقتدار رسیده‌ایم که دوست و دشمن بر وضعیت مطلوب آن اعتراف می‌کنند و هیچ دولتی جرئت ورود به این عرصه برای آسیب به انقلاب اسلامی ایران را ندارند.

وی ورود مردم به عرصه‌های مختلف را راه گشا دانست و گفت: در سال ۷۸ ما تجربه ورود مردم در صحنه برای مقابله با اغتشاشات را نداشتیم به همین دلیل این نا امنی‌ها دو سال طول کشید اما در سال ۸۸ این اغتشاشات تنها ۸ ماه طول کشید و مردم سازمان یافته تر وارد میدان شدند و توطئه‌های استکبار جهانی را خاموش کردند اما ۱۰ سال بعد در سال ۹۶ تنها چند روز و سال ۹۷ دو سه روز طول کشید و مردم و سازمان یافتگی سپاه‌های استانی به خوبی توانستند توطئه‌های استکبار جهانی و نقشه‌های آنها را خنثی کنند.

فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیه الله با تاکید بر استفاده از تجارب گران‌بهای دفاع مقدس برای غلبه بر مسائل و مشکلات پیش رو بسیار مهم دانست و گفت: دفاع مقدس یک جنگ به تمام معنا مردمی، اعتقادی و به روش انقلابی بود که دفاع ما را، دفاع مقدس کرد و همین مردم نابرابری در جنگ را جبران کردند.

سرلشکر جعفری جنگ‌های رخ داده بعد از دفاع مقدس را جنگ های مردمی دانست و گفت: جنگ ۳۳ روزه، جنگ یمن و حتی جنگ در سوریه با داعش و تروریست‌ها جنگ های مردمی بودند که ورود مردم به صحنه کمبودها و نابرابری‌ها جبران شد، البته جنگ تمام عیار ما با دشمنان هنوز هم ادامه دارد و جنگ نرم، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و رسانه‌ای ادامه دارد که تنها راه پیروزی در این جنگ ها هم همانطور که رهبر انقلاب فرمودند، حضور مردم است. در این جنگ ها هم صحنه باید به مردم سپرده شود. تا مردم منظم و برنامه ریزی شده به میدان نیایند در عرصه های مختلف پیروز نمی شویم.

وی ورود مردم به عرصه جنگ نرم را بسیار ضروری دانست و گفت: اگرچه حس ضرورت ورود مردم در جنگ نرم احساس نمی شود اما باید با نظم و برنامه ریزی این حس را در مردم ایجاد کرد و این مهم با بهره برداری از تجارب گران‌بهای دفاع مقدس ایجاد می شود.

فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیه الله نابرابری در جنگ تحمیلی را یکی دیگر از ویژگی‌های دفاع مقدس دانست و گفت: در دفاع مقدس ما به هیچ عنوان قابل مقایسه با رژیم بعث عراق نبودیم، آنها از طرف بلوک غرب و شرق تجهیز می‌شدند و اما در مقابل، کشور ما کاملا تحریم بود. حضور مردم این کمبودها را جبران کرد.

سرلشکر جعفری در بخش دیگری از سخنان خود به مدیریت جنگ در چند ماه ابتدایی آغار جنگ توسط بنی صدر اشاره کرد و گفت: مدیریت لیبرال بنی‌صدر در چند ماه ابتدایی آغار جنگ موجب شد که ما هیچ پیشرفتی در جبهه ها نداشته باشیم. بعد از برکناری او و مدیریت جنگ توسط امام خمینی(ره) و انتخاب شهید صیاد شیرازی در نیروی زمینی ارتش و همکاری با سپاه بعد از ۸ ماه خرمشهر آزاد شد.

وی با اشاره به مسایل و مشکلات اقتصادی کشور گفت: در جنگ اقتصادی نیز تا زمانی که نگاه و مدیریت تغییر نکند پیروزی به دست نمی‌آید. با نگاه به غرب و امید به مذاکره نمی‌شود این وضعیتی که امروز کشور دچارش شده است را تغییر داد. اگر نگاه مدیریتی تغییر کند مانند دوران دفاع مقدس ۸ ماه بعد از تغییر مدیریت جنگ، خرمشهر آزاد خواهد شد. در جنگ اقتصادی هم گشایش‌هایی به دست می‌آید.

فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیه الله تاکید کرد: امروز نیز به فرموده مقام معظم رهبری خرمشهرها در پیش داریم و تنها راه آزاری خرمشهرهای پیش رو تغییر نگاه مدیریتی و توجه به ظرفیت های داخلی و حضور مردم در عرصه است.

سرلشکر جعفری در ادامه با اشاره به عملیات کربلای پنج و مسائل پیش آمده در آن گفت: با محاسبات مادی و دنیوی انجام این عملیات امکان پذیر نبود اما با توکل به خدا و اعتماد به توان داخلی این عملیات انجام و معادلات جهانی تغییر کرد.

وی ادامه داد: عملیات فاو و کربلای ۴ و ۵ که مجموعا یک عملیات هستند موجب تغییر سرنوشت جنگ شدند. از نظر نابرابری با سایر عملیات ‌ها متفاوت بودند. در این عملیات‌ها با انبوه موانع مثل باتلاق، میدان مین و رودخانه روبرو بودیم.

فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیه الله گفت: از سال ۶۱ تا ۶۵ دشمن و حامیانش بیشترین موانع و سلاح‌ها را داشت. ما در این سال در محور شلمچه کربلای ۵ را اجرا کردیم. ناموفق بودن کربلای ۴ عاملی شد تا دشمن فریب بخورد و ما کربلای ۵ را انجام دادیم. این یک هدایت الهی بود که در همان منطقه عملیات کردیم. ما تصمیم داشتیم در جزیره مینو عملیات کنیم.

وی ادامه داد: تکلیف و ابعاد معنوی عامل اصلی ما برای طراحی و اجرای عملیات کربلای ۵ بود. شب قبل کربلای ۵ به دلیل سختی‌ها و ریسک بالای شکستن خط بسیار بالا بود و تردید بزرگی برای اجرایش داشتیم. کار به حضرت امام کشیده شده، آقای هاشمی به منطقه آمدند. آقای هاشمی به این جمع بندی رسیدند که نباید انجام شود. بعد نماز صبح به ایشان گفتیم که خدا مقدر کرده یک عملیات دیگر در جبهه جنوب انجام بدهیم، دیگر نمی‌توانیم انجام بدهیم و معلوم نیست که نتیجه و سرنوشت جنگ چه می‌شود. ایشان پذیرفت و با توکل بر خدا، محاسبات دیگر و تکلیف الهی عملیات انجام شد. ما دژ مستحکم شلمچه را شکستیم و حدود پنج کیلومتر تا نهر دوئیجی پیش رفتیم. جهان و دشمنان پی بردند که قدرت ایران بسیار است و در نهایت قطعنامه ۵۹۸ به امضا رسید.