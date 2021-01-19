اعتصاب پایگاه هوایی شهید نوژه همدان آغازگر فروپاشی ارتش پهلوی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: پیروزی انقلاب اسلامی در سالهای که رژیم منحوس شاهنشاهی در اوج اقتدار نظامی خود به سر می‌برد را نمی‌توان چیزی جز یک کار تشکیلاتی منسجم و قدرتمند البته در کنار امدادهای غیبی الهی دانست. این کار تشکیلاتی چنان مستحکم و قدرتمند شبکه سازی شده بود که حتی در بدنه ارتشی که شاه و پدرش آن را تکیه گاه اصلی خود می‌پنداشتند نیز نفوذ کرد.

یکی از نخستین مکان‌های نظامی که با پیوستن به صفوف انقلاب اسلامی ضربه اساسی بر پیکره رژیم شاهنشاهی زد، پایگاه هوایی شهید نوژه فعلی و شاهرخی سابق همدان است.

حضور نیروهای مؤمن و متدین در این پایگاه باعث شد تا یکی از اولین حرکتهای انقلابی در سطح مکان‌های نظامی کشور در این پایگاه مهم و راهبردی کشور صورت گیرد. اعتصاب غذای همافران این پایگاه در روزهای پایانی دی ماه سال ۱۳۵۷ یکی از مهمترین رویدادهایی است که باید به آن پرداخته شود.

امیر سرتیپ حسین مرآتی از نیروهای حاضر در این پایگاه و از اعضای شورای انقلاب اولیه پایگاه در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: جمع‌های مذهبی و دینی در این پایگاه از سال‌ها قبل فعالیت داشتند.

وی با بیان اینکه اعلامیه‌های امام خمینی (ره) در این پایگاه توزیع می‌شد، افزود: پس از رحلت آیت الله آخوند و اعتراضات صورت گرفته در مراسم تشییع ایشان که نخستین حرکتهای اعتراضی آشکار در همدان صورت گرفت گروهی از افراد مذهبی و انقلابی در درون پایگاه اقدام به ایجاد هسته انقلاب کردند.

مرآتی با اشاره به حمایت‌های و ارتباطات امام جمعه کبودرآهنگ و روحانیت انقلابی در آن زمان با این جمع انقلابی، افزود: در حالی که همافران و کادر پایگاه توسط ضد اطلاعات به‌شدت تحت نظر بودند، اما در پایگاه تصمیم بر این شد که با اعتصاب غذا و خودداری از غذا خوردن حرکت انقلابی کادر پایگاه و همافران اعلام شود.

وی با بیان اینکه این اعتصاب غذا سرآغاز حرکتهای مشابه در سایر پادگانهای نظامی شد، افزود: پس از این اعتصاب بود که خودروی مستشاران آمریکایی در پایگاه هوایی منفجر شد و سپس دستور خروج مستشاران از پایگاه توسط آمریکایی‌ها داده شد، همچنین سایر مکان‌های نظامی به انقلاب پیوستند و حرکتهای اعتراضی در آنها شکل گرفت.

معاون سابق وزیر دفاع و از کادر وقت پایگاه هوایی شهید نوژه نیز با اشاره به ارتباط نزدیک انقلابیون پایگاه هوایی همدان با دفتر آیت الله مدنی، گفت: اعلامیه‌های امام از طریق دفتر آیت الله مدنی در پایگاه توزیع می‌شد.

امیر سرتیپ عبدالکریم بنی‌طرفی با اشاره به اعتصاب غذای کارکنان و افسران همافر در پایگاه هوایی همدان، ادامه داد: پس از این واقعه و بعد از آنکه شاه از کشور فرار کرد، مدیریت پایگاه هوایی در اختیار شورای انقلاب قرار گرفت.

مشاور وزیر دفاع در امور هوایی، ایجاد نقص در هواپیماهای جنگنده توسط انقلابیون حاضر در پایگاه را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: با این کار از پرواز و عملیات احتمالی بر علیه انقلاب جلوگیری شد و هواپیماها طوری متوقف شدند که بعداً مجدداً قابلیت پرواز پیدا کردند.