توضیحات سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره افزایش وام ازدواج

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم زارع امروز در نشست خبری ضمن تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: در وهله اول باید بگویم که مجلس شورای اسلامی برای کاهش نرخ ارز و واقعی شدن آن و تقویت پول ملی تمام قد ایستاده و از آن حمایت می‌کند.

وی با اشاره به مصوبه این کمیسیون درباره وام ازدواج، افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق وام ازدواج از ۵۰ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت اما امسال یک استثناء در وام ازدواج برای زوجین زیر ۲۵ سال در نظر گرفتیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: بر این اساس وام ازدواج برای پسران زیر ۲۵ سال و دختران زیر ۲۳ سال نفری ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. بر این اساس وام ازدواج در سال آینده حداقل ۱۴۰ و حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

زارع گفت: همچنین بر اساس یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق، ۲۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن در اختیار کمیته امداد و ۳ هزار میلیارد تومان هم در اختیار سازمان بهزیستی با بازپرداخت ۷ ساله و با اولویت زنان سرپرست خانوار و مناطق محروم قرار خواهد گرفت.

وی اظهارداشت: علاوه بر این مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در اختیار بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) با بازپرداخت هفت ساله و همچنین مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان در اختیار بسیج سازندگی و سپاه پاسداران برای ایجاد اشتغال با اولویت مناطق کم برخوردار قرار گرفته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت تسیهلات قرض الحسنه ودیعه مسکن به مبلغ هر شخص ۱۰۰ میلیون تومان برای پشتیبانی از فرزندآوری و فرزند سوم در نظر گرفته شده است،اظهار داشت: همچنین ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای پرداخت ودیعه مسکن برای هر شخص ۱۰۰ میلیون تومان، وام ازدواج ۷۰ میلیون تومان و ۲۰ میلیون تومان وام ضروری در اختیار نیروهای مسلح با معرفی نهاد مربوطه قرار گرفته است.

زارع اعلام کرد: مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان با نرخ ۹ درصد برای پرداخت تسهیلات یا ساخت خرید مسکن برای هر فرد از محل منابع عادی بانک ها، یک هزار میلیارد تومان جهت پرداخت به بیماران صعب العلاج سرطانی و زوج های نابارور در نظر گرفته شده است.

وی گفت: مبلغ یک هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت توانمندسازی پرداخت تسهیلات خرید انشعابات و توسعه تاسیسات خانگی و کارگشایی امور کسب و کار خرد روستایی و همچنین صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی با اولویت مناطق روستایی و کم برخوردار لحاظ شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده شد که معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود بابت هزینه های بهره برداری به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

زارع در ادامه با بیان اینکه همچنین خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر براساس هزینه تمام شده حسابرسی شده نیروگاه مذکور صورت می گیرد،گفت: شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرح ها و ردیف های تکلف دارایی سرمایه ای، جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی هزینه نماید.

وی همچنین گفت: در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان بهمن ۱۴۰۰ جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۹۹ بخشیده می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه ۵۰۰ میلیارد تومان از محل عوارضی خروج از کشور نیز در اختیار بنیاد مسکن برای بهسازی روستاهای مرزی قرار خواهد گرفت، افزود: از محل ۵ درصد افزایش تعرفه جرایم رانندگی، مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان جهت هزینه های معلولان شدید ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت، همچنین مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان جهت اصلاح راه های روستایی و معابر در نقاط حادثه خیز شهرها و مبلغ ۵۰ میلیارد تومان براساس حوادث جاده ای و تجهیزات مورد نیاز درمانی قرار خواهد گرفت.

زارع اظهار داشت: ۵۰ میلیارد تومان هم بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق در سال آینده در اختیارسازمان پزشکی قانونی از مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصل این مصوبات تا این لحظه کمیسیون تلفیق، قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه در سال ۹۹ در حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان برای وام ازدواج و.... پیش بینی شده بود که امسال به ۱۰۷ هزار میلیارد تومان منابع برای بانک ها مورد نیاز است،افزود: طبق بررسی‌های کمیسیون تلفیق از ۱۶۵هزار تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز با نرخ سود صِفر درصدی که مردم در بانک‌ها سپرده‌گذاری کردند پس از کسر ذخیره قانونی، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار بانک ها وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به اینکه از طرفی بانک‌ها تقریبا ۴۳۰ هزار میلیارد تومان هم از سپرده های جاری دارند،گفت: بانک ها می‌توانند ۵۸۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه پرداخت کنند که از این مبلغ تقریبا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن برای وام ازدواج و اشتغال در نظر گرفته شده است.