رتبه زنجان در کنکور تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی صبح سه شنبه در جلسه گرامی داشت شوراهای آموزش و پرورش در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه دانش آموزان امانت نسل آینده و جامعه هستند، گفت: این دانش آموزان تنها امانت یک خانواده نیستند چرا که آنها مدیریت آینده را بر عهده خواهند داشت.

وی اظهار کرد: معلمان در تربیت این امانت بسیار نقش دارند و باید برای تربیت نسلی کارآمد تلاش کنند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: معلمان در تمام برهه‌های زمانی و امروز هم در خصوص بیماری کرونا از آموزش دریغ نکرده و فعالیت خود را چندین برابر کردند.

خاتمی با بیان اینکه در آموزش دانش آموزان در فضای مجازی در سطح کشور عملکرد خوبی دارد، گفت: معلمان در کسب این رتبه بسیار تلاش کردند.

وی با بیان اینکه توجه به بحث پژوهش بسیار پایین است، گفت: بهترین فرصت برای این بخش برای دانش آموزان دو سال آخر سال تحصیلی است.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان ابراز داشت: استان زنجان دارای پیشینه خود و ارزشمندی در زمینه کسب رتبه های خوب در کنکور دارد و باید جایگاه استان در این زمینه تقویت شود.

خاتمی با بیان اینکه دانش آموزان در مناطق محروم در کنکور هم رتبه خوبی را کسب می‌کنند، گفت: در مناطق محروم معلمان با جان و دل تلاش می‌کنند تا دانش آموزان در این مناطق بتوانند در کنکور رتبه برتر را کسب کنند.

خاتمی ابراز داشت: معلمانی که در ایام کرونا با جان و دل برای تحصیل دانش آموزان تلاش می‌کنند شناسایی و تشویق شوند چرا که برخی از معلمان تنها برای بستن دهان کدخدا آموزش دانش آموزان را انجام می‌دهند.

وی افزود: در پویش تبلت دانش آموزان در این استان کارهای خوبی انجام شد و مدیر کل آموزش و پرورش استان نسبت به افزایش خیرین نسبت به خرید گوشی و نبات دانش آموزان در نماز جمعه شهرستان تدابیر لازم را بیندیشد تا عدالت آموزشی برای تمام دانش آموزان فراهم شود و دانش آموزی به علت نبود امکانات آموزشی از تحصیل باز نماند.

وی گفت: شهرستان طارم در تهیه امکانات آموزشی دانش آموزان با کمک‌خیرین بسیار فعال بوده و عملکرد بسیار خوبی در استان دارد.

نماینده ولی فقیه در استان از اقدامات و تلاش‌های خوب استاندار در تهیه امکانات آموزشی برای دانش آموزان بسیار قدر دانی کرد.