حمیدرضا قبائی زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر، در حاشیه بازدید از امکانات، تجهیزات و محل برگزاری مسابقات لیگ برتر بوکس باشگاه‌های کشور، که از اوایل اسفندماه سال جاری در اراک برگزار خواهد شد، اظهار کرد: تیم بوکس جمهوری اسلامی ایران با آمادگی و اقتدار در رقابت‌های جهانی لهستان که در اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد حضور خواهد یافت. رقابت‌های جهانی مهمترین مسابقه‌ای است که تمام کشورهای دنیا در رشته بوکس منتظرش هستند.

وی افزود: پیکارهای گزینشی المپیک هم در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ در فرانسه برگزار خواهد شد و ملی‌پوشان ایران نیز در این مسابقات حضور خواهند یافت.

دبیر فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور با حضور برترین‌های بوکس و ملی‌پوشان در قالب حدود هشت تیم در اراک برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این مسابقات در حقیقت حکم پیکارهای انتخابی برای تیم ملی را دارد تا مربیان و کادر فنی فدراسیون بتوانند بهترین ترکیب را برای شرکت در مسابقات گزینشی المپیک که در خرداد ماه سال آینده در کشور فرانسه برگزار خواهد شد، انتخاب کنند. بنابراین لیگ برتر از کیفیت بالایی برخوردار است.

قبائی زاده خاطرنشان کرد: استان مرکزی می‌تواند از امتیاز میزبانی برخوردار شود و دو تیم را در این مسابقات داشته باشد، مشروط به اینکه از ورزشکاران سطح بالایی استفاده کند.

دبیر فدراسیون بوکس بیان کرد: آخرین دوره لیگ برتر بوکس در سال ۸۸ برگزار شد و از آن تاریخ به بعد لیگ متوقف شد و بعد از ۱۱ سال توقف، دوره جدید به میزبانی اراک کلید خواهد خورد.

وی در مورد حضور علاقمندان در سالن مسابقات با توجه به بیماری کرونا بیان کرد: مجوزی که از ستاد مبارزه با کرونا در ورزش دریافت کردیم بر این مبناست که مسابقات باید بدون تماشاگر و با رعایت تمام شیوه نامه‌ها و پروتکل‌های بهداشتی برگزار شود.

وی ادامه داد: مسئولان استان مرکزی علاقمند هستند و تلاش می‌کنند که اگر امکان داشته باشد تعداد معدودی تماشاگر در این رقابت‌ها حضور پیدا کنند. این هم منوط به این است که بتوانیم رایزنی کنیم و مجوز لازم را از ستاد مبارزه با کرونا در ورزش دریافت کنیم.

دبیر فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران گفت: هیأت‌ها ورزش بوکس در استان‌های کشور بازوی توانمند فدراسیون هستند و اگر همکاری و همراهی آنان نباشد نمی‌توانیم موفق عمل کنیم و پیشکسوتان این رشته نیز می‌توانند با همدلی ما را یاری دهند تا بتوانیم از تجربه‌هایشان در پیشبرد ورزش بوکس بهره‌مند شویم.