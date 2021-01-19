لزوم تحول در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه دوازدهم شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور به ریاست سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز دوشنبه ٢٩ دی ماه ٩٩ در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

سعید رضا عاملی د رمورد دستور این جلسه که به ادامه بررسی گزارش وضعیت دانشگاه شهید رجایی و برنامه‌های کیفیت بخشی و توسعه آن اختصاص داشت، با اشاره به سیر تحولات آموزش و پرورش و نظام دانشگاهی در دنیا، گفت: باید با توجه به این تحولات، ذهنیت موجود در مورد آموزش نیز تغییر یابد و رکن آن این است که باور کنیم آموزش برای کمک به حل مسائل جامعه، پیشرفت و ایجاد اشتغال مناسب است و نیازمند بازسازی و نوسازی‌های جدی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر آموزش تحث تأثیر فناوری‌های جدید تغییر کرده است، به عنوان مثال کشور آلمان با توجه به شرایط روز و لزوم تغییرات جدید، مقطع لیسانس را به ۳ سال تقلیل داده است. در واقع ما به دنبال نظام آموزشی مفید و مؤثر هستیم. از سوی دیگر باید به مفهوم یادگیری همراه با کار توجه داشت و در واقع مفهوم یا پارادیمی که بر یادگیری از طریق انجام کار (Embedded Learning) تأکید دارد.

عاملی تصریح کرد: انتظار می‌رود دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با نگاه تحولی در این راستا حرکت کند، در غیر این صورت در زنجیره تغییر و تحولات آموزش و پرورش در دنیا ثابت خواهیم ماند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد داد: مأموریت‌های دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به سایر دانشکده‌های این دانشگاه منتقل شود و از تکرار تجربه دانشگاه پیام نور که از فلسفه وجودی خود که آموزش از راه دور و صرفاً در مقطع کارشناسی بود، خارج شد؛ برای این دانشکده جلوگیری به عمل آید.

رئیس شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشورتاکید کرد: پیشنهادهایی مانند کوتاه کردن دوره‌های تحصیلی دانشگاهی فارغ‌التحصیلان هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای و همچنین لزوم ادامه تحصیل فارغ التحصیلان هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای در دانشگاه در رشته خود، به صورت طرح جامعی به شورای تحول و نوسازی ارائه شود.

عاملی با بیان اینکه موضوعات مورد بررسی در شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور با استناد به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است، خاطرنشان کرد: ماده واحده «کلیات ساماندهی امور مربوط به مهدهای کودک» و ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» با پیشنهاد این شورا در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه و تصویب شده است.