نواقص زیرساختی در محورهای منتهی به مرز مهران رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دلاور القاصی مهر صبح سه شنبه در جلسه برنامه ریزی و پیگیری قرارگاه اربعین با حضور جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا اظهار کرد: انتظامی استان ایلام، در صورت از بین رفتن بیماری منحوس کرونا از آمادگی ویژه و ۱۰۰ درصدی برای برگزاری کنگره عظیم اربعین برخوردار است.

وی با بیان اینکه ارتقای رضایتمندی زائران از اهداف ایجاد تحول در ماموریت های پلیس در اربعین سال آینده است، افزود: اجرای موفق هر ماموریتی نیازمند وجود زیر ساخت های مناسب و مرتبط با آن است و امیدواریم در فرصت باقی مانده تا اربعین سال آینده با اتخاذ تدابیر و تمهیدات ویژه مسئولان، کاستی ها در استان ایلام به ویژه شهرستان مهران رفع شود.

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به ترافیک سنگین و گره های ترافیکی در بعضی از نقاط محور مواصلاتی ایلام به مهران در اربعین سال های گذشته، ادامه داد: تکمیل و بهره برداری پروژه های در دست اقدام و نیمه کاره ای همچون کنار گذر پل کنجانچم، زیر گذر و روگذر شهر مهران و … می تواند از پدید آمدن گره های ترافیکی در این مسیر جلوگیری کند.

سرهنگ القاصی مهر بیان کرد: با مجاهدت و هماهنگی های خوبی که در بین مسئولان استانی وجود دارد امید است نواقص زیرساختی در محورهای مواصلاتی به شهر مهران و پایانه مرزی شهید "قاسم سلیمانی" رفع و بسترهای مناسب برای برگزاری کنگره عظیم اربعین در سال جاری فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: انتظامی استان ایلام با برگزاری جلسات و بررسی مشکلات زائران اربعین حسینی در سال های گذشته، طرح ها و تصمیماتی مناسبی را برای خدمات رسانی بیشتر و بهتر به زائران در اربعین امسال در نظر دارد.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: هر فعالیتی در جامعه نیازمند امنیت مناسب است که این مهم با همراهی و همدلی مسئولان و مردم با نیروی انتظامی و سایر نیروهای نظامی، امنیت مطلوبی و پایدار را در سطح استان ایلام رقم زده است.